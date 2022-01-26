暖爐前「長出三顆小黑炭」！柴柴兄弟「饋頭擠一窩爽睡」網笑：以為是貓咪

貓咪是怕冷的動物，通常家裡只要開暖爐，就會看到地上長出貓咪的盛況，不過不只貓咪喜歡暖爐，狗狗也很喜歡。日前有網友分享家中天冷開暖爐，地上突然長出「三顆小黑炭」，仔細看是可愛的三隻黑柴犬。

日本網友「komachi_of_the_sun」經常在IG分享三隻可愛柴犬的日常生活，原本家裡只有養一隻母柴犬「こまち」，後來生了三隻超可愛的柴犬寶寶，於是就展開了一家四口的溫馨生活。日前網友分享家裡的三隻小柴犬因為天氣冷，看到暖爐開了就湊過去窩成球取暖，模樣相當治癒。

小柴犬們都在暖爐前面躺到睡著。 (圖/取自komachi_of_the_sun IG)

可愛的照片跟影片PO出後立刻吸引不少網友按讚，網友們表示「縮成一團靠在一起的狗狗好可愛喔」，「三隻小毛球窩一起更溫暖」，也有網友說「本來以為只有貓咪特別愛在暖爐前群聚，沒想到狗狗也很喜歡」。

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