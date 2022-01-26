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天使喵愛上「馬桶泡澡」貓奴崩潰！入浴後整隻貓「卸妝消風」超反差千人笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
「弟弟」是一隻超級可愛的美國短毛貓，還沒洗澡跟洗澡後簡直判若兩貓。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
「弟弟」是一隻超級可愛的美國短毛貓，還沒洗澡跟洗澡後簡直判若兩貓。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

有些貓咪前後反差超大，總是會讓人忍俊不禁。日前有網友曬出自家養的貓咪，平常是一隻顏值超高的小天使貓，結果太愛玩水跳進馬桶裡，被抓出來洗澡的時候反差有夠大，可愛的樣子笑翻不少網友。

Dcard網友「我們是酷弟」日前PO文曬出自家貓咪可愛的樣子，家裡養了兩隻貓咪分別叫酷洛跟弟弟，這次故事的主角是弟弟。弟弟的飼主表示，當初弟弟是從朋友家生的美國短毛貓，第一眼看了很喜歡就直接領養過來，其實牠本名叫做Button，但因為人們都叫牠弟弟，所以就直接沿用這名字了。

還是小奶貓時代的弟弟(圖左)，一眼就讓人融化。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
還是小奶貓時代的弟弟(圖左)，一眼就讓人融化。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

整隻濕身的弟弟，被飼主說「是卸妝後的樣子」。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
整隻濕身的弟弟，被飼主說「是卸妝後的樣子」。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

弟弟:就算是包成這樣我也很可愛對吧。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
弟弟:就算是包成這樣我也很可愛對吧。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

和一般貓咪很怕水的性格不同，弟弟天生就很喜歡玩水，是一隻活潑好動的貓咪，而且還很貪吃，從小奶貓養到現在一歲多是個身體健壯的孩子，性格外向的弟弟也很喜歡出去玩，IG上常常都有牠出遊的可愛照片。弟弟有一個神奇的癖好，就是喜歡跳進馬桶玩水，日前弟弟又被抓到跳進馬桶裡「泡澡」，立刻就被貓奴帶去洗澡，半身沾濕的樣子很像「消風的氣球」。

弟弟又跑到馬桶裡面去啦！放過那個馬桶！ (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
弟弟又跑到馬桶裡面去啦！放過那個馬桶！ (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

弟弟喜歡坐在馬桶上面。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
弟弟喜歡坐在馬桶上面。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

小時候的弟弟就很喜歡跳到馬桶泡澡，讓貓奴哭笑不得。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)
小時候的弟弟就很喜歡跳到馬桶泡澡，讓貓奴哭笑不得。 (圖/Dcard網友「我們是酷弟」授權提供，未經同意請勿轉載)

弟弟可愛的照片PO出後獲得不少網友迴響，許多人都大讚弟弟超可愛，網友留言表示「每一張照片都好可愛」、「不管有沒有化妝都超可愛」、「好想吸爆牠喔」，也有網友打趣的說「原來洗澡可以瘦身是真的」。

貓咪 馬桶 貓奴

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