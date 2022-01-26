聽新聞
test
0:00 / 0:00
天使喵愛上「馬桶泡澡」貓奴崩潰！入浴後整隻貓「卸妝消風」超反差千人笑翻
有些貓咪前後反差超大，總是會讓人忍俊不禁。日前有網友曬出自家養的貓咪，平常是一隻顏值超高的小天使貓，結果太愛玩水跳進馬桶裡，被抓出來洗澡的時候反差有夠大，可愛的樣子笑翻不少網友。
Dcard網友「我們是酷弟」日前PO文曬出自家貓咪可愛的樣子，家裡養了兩隻貓咪分別叫酷洛跟弟弟，這次故事的主角是弟弟。弟弟的飼主表示，當初弟弟是從朋友家生的美國短毛貓，第一眼看了很喜歡就直接領養過來，其實牠本名叫做Button，但因為人們都叫牠弟弟，所以就直接沿用這名字了。
和一般貓咪很怕水的性格不同，弟弟天生就很喜歡玩水，是一隻活潑好動的貓咪，而且還很貪吃，從小奶貓養到現在一歲多是個身體健壯的孩子，性格外向的弟弟也很喜歡出去玩，IG上常常都有牠出遊的可愛照片。弟弟有一個神奇的癖好，就是喜歡跳進馬桶玩水，日前弟弟又被抓到跳進馬桶裡「泡澡」，立刻就被貓奴帶去洗澡，半身沾濕的樣子很像「消風的氣球」。
弟弟可愛的照片PO出後獲得不少網友迴響，許多人都大讚弟弟超可愛，網友留言表示「每一張照片都好可愛」、「不管有沒有化妝都超可愛」、「好想吸爆牠喔」，也有網友打趣的說「原來洗澡可以瘦身是真的」。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言