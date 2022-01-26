懶橘貓軟爛成一灘泥「整隻流下樓梯」30秒魔性影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

很多人都會說貓咪是一種液體生物，經常可以看到牠們像是水一般的進入各種容器，又或者是像液體般「流動」。最近網路上有一個爆紅的影片，一隻可愛的貓咪在下樓梯的時候，竟然是用「流的方式」走下去，模樣太爆笑吸引不少網友觀看。

美國加州有一隻六歲的橘貓名叫「馬卡羅尼(Macaroni)」，牠在家裡面下樓梯的方式跟其他貓咪很不一樣，懶惰到乾脆連四肢都不想動，直接用「流動」的方式下樓，筋骨軟Q的牠下樓梯的時候相當「滑順」，滑到一半發現主人在拍牠還停了一下，好奇張望四周後繼續毫無懸念的滑下樓梯，滑到最後一階的時候索性不動了，整隻貓趴在樓梯上舔起手手來，最後整隻貓咪直接從樓梯上掉下去。

橘貓流到最後一個階梯，乾脆擺爛懷疑貓生。 (圖/取自Youtube)

馬卡羅尼的主人表示，牠在家裡常常都會這樣下樓梯，頻率高到幾乎是一週一次的程度。這段魔性的30秒影片在網路瘋傳，因為實在太好笑了，至今已吸引超過3萬人觀看，網友表示「貓咪果然是液體做的沒錯」、「有沒有這麼懶惰」、「太奇怪了可是很好笑」、「橘貓的花紋真美」，也有網友點出真相「其實這隻貓很聰明，牠這樣做其實是在用樓梯幫自己抓癢」。

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