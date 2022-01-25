窗外浪貓出沒！虎斑喵嚇到斷電「秒跪坐在地」滿臉震驚 網笑翻：整隻停格

每一隻從小養到大的毛小孩，在幼年時期應該都做過不少讓飼主印象深刻的事情。日前有一組照片在網路上爆紅，一名家有柴犬的飼主在社群網站上曬出自家狗狗小時候的照片，只見一臉無辜趴在地上的柴柴樣子超可愛，但沒想到照片背景竟然是被牠拆的亂七八糟的家，讓許多網友忍不住噴笑。

2022-01-25 14:42