今天逗貓了嗎？貓奴警告「6種飼養方法」恐害貓咪變短命

根據日本寵糧協會的全國犬貓飼育調查，貓咪的平均壽命落在15.45歲。不過實際上根據飼主的照顧方式，都會影響到貓咪活得更長壽或更短命。日媒ねこちゃんホンポ專欄作家整理出數個可能害貓咪短命的錯誤行為。

從開始養貓的那一刻起，若沒有採取預防措施，都可能讓貓咪陷於染病的風險之中。即便是家貓，也可能透過主人或其他人事物傳染病毒。接種疫苗和定期健康檢查，都是飼主可以確保貓咪身體狀況的方法。

飼主最好定期幫貓咪打疫苗。圖／Ingimage

2.吃不適合的食物

你會給貓咪吃人類的食物嗎？飲食失衡是貓咪早逝的常見原因之一，最好餵食適合貓咪當下年齡層的食物。其中無添加劑、無穀物、有機食品，並且適量飲食，都能幫助貓咪吃得更健康。

3.玩耍時間過少

家貓常缺乏運動，原因可能是沒有足夠的空間、沒人陪玩，或者是缺乏可以玩耍的東西等。不足量的活動可能會讓牠們身心健康產生問題，產生諸如肥胖等後遺症。

缺少運動量的貓咪，可能對身體造成不良影響。 圖／Ingimage

4.充滿壓力的環境

對貓咪來說，充滿壓力且難以釋放的環境，可能會提升貓咪早死的風險。貓咪是種容易感受到壓力的動物，噪音或者其他感到不舒服的事物，都可能會縮減牠們的壽命。

5.缺少感情

如果貓咪得不到足夠的愛，對於身心都會出現不良影響。只要飼主對貓咪投入更多心力，貓咪就能活得更健康，並希望自己能活得更久。

6.不傾聽貓咪的心聲

雖然身為家貓，但貓咪終究還是喜歡獨居的動物。有些貓可能出於牠們個性很膽小，難以跟同類或者人類相處。多貓家庭可能會讓部分貓咪產生壓力，務必了解自家貓咪的個性。

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