博美狗站起來秒變企鵝！瞇瞇眼「雙手合十」求散步網笑：根本是寶可夢吧
毛小孩經常會做出一些讓飼主大吃一驚的動作，搞笑又可愛的模樣總是能成為讓人會心一笑的亮點。日前有一名網友貼出自家狗狗的站姿照片，只見狗狗用後腳站立站的超挺，乍看跟企鵝還真的有87%像。
推特用戶「ポメのピカルディ」養了一隻可愛的博美狗「皮卡第(ピカルディ)」，出生於2021年5月的牠今年還不到一歲，是個活潑好動的男孩子，年紀還很小的皮卡第超喜歡到處跑，也會擺出許多可愛的POSE，儼然是隻犬類的明日之星。日前皮卡第一張可愛的照片在網路上瘋傳，小小年紀的牠穩穩地用後腿站的直挺挺，一臉神氣的樣子超級像企鵝。
皮卡第可愛的照片PO出後吸引不少網友按讚，至今已累積超過14萬人喜歡，有網友表示「站姿有點像企鵝」、「站得這麼直好厲害」、「這已經不是狗了，是寶可夢吧」。
立ち方がもはや犬というよりポケモン pic.twitter.com/QZuQCnMCvN— ポメのピカルディ (@pomepomePicardy) January 20, 2022
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