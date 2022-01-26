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超防水皮膚！水滴落守宮頭頂「直接向前噴」網笑：這有鍍膜

聯合新聞網 / 綜合報導
守宮皮膚超防水（圖／翻攝自Tik Tok@ ty__rex）
守宮皮膚超防水（圖／翻攝自Tik Tok@ ty__rex）

原來守宮這麼防水！國外一名網友在社群平台抖音上分享自家守宮「超防水皮膚」的影片，只見滴落在頭上的水珠完全沒有被皮膚吸收，直接往前彈射，「極致疏水性」讓網友歪樓「那把他放水裡會發生什麼事？」

抖音用戶@ ty__rex時常分享自家爬蟲寵物的日常，在這支影片中可以看到，守宮睜著無辜大眼，頭上的水珠不斷滴落在自己頭上，卻又因為皮膚的抗水性而直接往前噴射。超神奇的一幕吸引超過700萬次點擊。

@ty__rex

♬ SAD GIRLZ LUV MONEY - Remix - Amaarae & Kali Uchis

另一支影片可以看到，另一隻不同花色的守宮的皮膚同樣也有防水特性，只見一顆晶瑩剔透的水珠就這樣完整的停留在他的頭頂上，有著超強定性的守宮更是一動也不動，形成超奇妙的畫面。

@ty__rex

♬ Voodoo People - Pendulum Mix - The Prodigy

「超防水」守宮的影片在臉書上瘋傳，吸引許多網友搞笑留言「我希望我的鞋子也能這樣」、「有這種鍍膜可以做嗎？」、「為啥別人家的守宮比較有趣」、「好療癒喔 不小心看了10分鐘」、「防水防油原料？」

事實上，守宮是蜥蜴的別名，水汪汪的大眼睛以及好飼養、安靜與溫和的特質讓各種品種的守宮近年來在台灣成為許多人豢養寵物的首選之一。儘管如此，不同花色、品種的守宮需求不一，飼養之前仍須作足功課。

抖音

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