按摩師傅肉球輕壓爽翻！天使白貓「節奏踏踏」羊咩咩：人客舒服嗎
對於家中有養貓的人來說，被貓咪「踏踏」應該是許多貓奴最幸福的事情之一，可愛的肉球貓掌踩在身上只有「舒服」一詞可以形容，而且就算是貓咪不對鏟屎官踏踏，看著自家貓皇對著其他物品踏踏也有種莫名的療癒感。
日本推特網紅名貓「無重力猫ミルコのお家」家中飼養了五隻貓咪，分別叫做うしお、ピーチ、レオン、ミルコ與ロッケ，五隻貓都相當有戲，也因為五隻貓咪各有各的萌點，在日本相當有名，已經有超過10萬的追隨者。日前有一段超可愛的影片在網路上爆紅，飼主買了一隻相當具有彈性的綿羊娃娃給貓咪們玩，只見白貓ミルコ見到娃娃立刻使出「踏踏神功」，兩隻前腳相當有節奏的按來按去，表情還相當認真，儼然是個稱職的按摩師。
モミモミも毎日してると、ブラインドタッチができるらしい🐾 pic.twitter.com/x92jC6lNoX— 無重力猫ミルコのお家 (@ccchisa76) January 24, 2022
影片發布後在網路上立刻掀起熱議，不少網友表示「貓咪很會按摩」、「乍看之下很像在洗衣服」、「看這個踏踏，超級有深度跟力道，師傅很懂喔」、「一隻貓貓踏踏不夠，要踏一起踏」，也有網友注意到羊咩咩玩偶應該材質不錯，「這麼軟Q好想入手一隻給我家貓咪」。
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