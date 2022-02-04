佛系藪貓「閉眼仰頭做瑜珈」 身邊同伴超傻眼問號..下秒神跟上笑翻萬人

野生動物裡面以貓科動物最有戲，不少有趣的畫面都是這些大貓不經意表現出來的。日前有一段可愛的影片在網路上爆紅，只見兩隻動物園裡的藪貓，其中一隻不知道為什麼突然做出了像做瑜珈「海豹式」的動作，身邊同伴見狀一開始超疑惑，但下秒竟直接學了起來，爆笑的樣子讓一堆網友忍俊不禁。

藪貓是一種棲息在非洲的中型貓科動物，是藪貓屬的唯一成員，與其他貓科動物比起來體型相對修長，耳朵又高又圓是辨識牠們的一大特色，通常是群聚生活在大草原上，而且還會爬樹跟游泳。但因為棲息地被破壞及遭到偷獵，藪貓的數量在非洲大量減少，目前要看到非野生種的藪貓只能在動物園中看到。

推特網友「lfc」之前分享了一組照片，他拍下動物園裡面兩隻藪貓有趣的互動場面，其中一隻藪貓相當淡定佛系的「做瑜珈」，只見牠伸長脖子、拱起背部，姿勢很像瑜珈的其中一種姿勢「海豹式」，身邊的伙伴看到這畫面一臉藪貓問號，但沒想到下一秒也跟著做同樣的姿勢，兩隻藪貓幾乎長一模一樣。

爆笑的照片PO出後至今已吸引超過8千人按讚，網友表示「完美複製」、「這根本就是複製貼上吧」、「為什麼要做一樣的動作啦好好笑」、「只有兩張照片但是笑點十足」。

Sadio Mane when he sees Firmino celebrating pic.twitter.com/NVS3MNOwop — lfc (@ynwaliverpooI) May 5, 2020

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