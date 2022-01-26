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笨貓想喝水「眼神死狂舔空氣」呆萌樣網友笑翻：他知道沒喝到嗎？
喵皇好難懂！國外一名網友在社群平台上傳一支影片，內容是自家黑貓頭頂著水龍頭想喝水，卻完全沒意識到自己正在「狂舔空氣」一滴都沒喝到，還任憑水龍頭的水在臉上狂流。呆萌模樣笑翻80萬網友「這隻貓壞掉了啦！」
從抖音用戶@sarahwallis_上傳的影片中可以看到，小黑貓頭塞在水龍頭下方想喝水，張開嘴巴狂舔卻完全沒有喝到，只見狂流的水滑過自己的臉卻渾然不知。超呆舉動吸引網友搞笑留言「是還在宿醉？」最後貓咪舔一舔空氣後還嚥了一口，彷彿真的喝到了一樣。
@sarahwallis_ blue monday be mondaying #fyp #bluemonday ♬ original sound - sarah
從主人上傳的第二支影片可以看到，小黑貓一開始還是沒有喝到，直到把頭稍微側了一邊之後才真的「舔到水」。雖然終於喝到水，但超奇怪的張嘴「阿姆阿姆」模樣就像在「咀嚼」，讓大批網友超疑惑「雖然喝到了，但怎麼感覺還是怪怪的？」
@sarahwallis_ Reply to @julianarodriguez946 ♬ I'm Smart - Dave Foley
接連上傳的「黑喵喝水挑戰」成功，超奇妙的喝水模樣吸引超過500萬次點擊，許多網友在留言處搞笑表示「沒看到他喝到水我睡不著耶」、「越喝越渴XD」、「是誰說貓很聰明？」、「貓：真是搞不懂為啥我今天那麼渴？」、「是嗑了貓薄荷了嗎？」
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