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豹紋鯊被同類咬尾巴仍「．__．」一臉傻萌 網驚：你快被吃掉了！

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／翻攝自推特
圖／翻攝自推特

許多人對於鯊魚的印象通常都是十分兇猛，但有一種鯊魚因為眼睛比較小，加上鼻孔位置生長在嘴巴兩側，類似網路上的kuso表情符號「．___．」因此看起來特別呆萌。這種鯊魚就是豹紋鯊，性情相對溫馴害羞，在溫暖的海域都可以找到牠們的蹤跡。

而日本一名女網友到東京品川水族館參觀時，正巧撞見豹紋鯊被同伴咬住尾巴，卻看起來毫無反應的一幕，並將影片發布在推特帳號上，引起網友們熱烈討論。畫面中可以看到豹紋鯊一臉淡定的趴在觀賞玻璃前，但鏡頭往後面看去，其實有另一隻豹紋鯊正咬著牠長長的尾巴不放，該名網友不禁為牠捏了一把冷汗，忍不住寫下：「你、快被吃掉了哦」。

鯊鯊你...好像要被吃掉了哦？圖／翻攝自推特。
鯊鯊你...好像要被吃掉了哦？圖／翻攝自推特。

而對此有其他網友在下方留言解釋，除了豹紋鯊的臉本身給人一種憨直的感覺，另外還有一個重要原因是，咬住同類的尾鰭是牠們的求偶方式，並不是真的打算要吃掉對方。而這則影片已經累積了400多萬人次觀看，網友們對豹紋鯊的行為紛紛留言：「這個表情・_・」、「看起來好痛但是好可愛」、「牠的末端神經壞掉了嗎...」表示對眼前這一幕感到相當驚訝又逗趣。

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