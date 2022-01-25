暴牙河豚吃飯卡卡瘦一大圈…被帶去看獸醫鋸掉一半門牙

英國一隻名叫戈爾迪（Goldie）的河豚，因為牙齒太長難以進食，近日被帶去看牙醫鋸掉一半的大門牙。
據「每日郵報」報導，5歲大的豪豬河豚戈爾迪，最近體重直直下滑，飼主馬克（Mark Byatt）察覺異狀帶牠檢查身體，發現是牙齒越來越長難以進食，只能緊急接受牙醫治療。
戈爾迪被帶往肯特郡的桑德霍爾獸醫中心 (Sandhole Veterinary Centre)，醫師解釋豪豬河豚牙齒可以透過吃硬殼食物自然磨短，但因為牠都吃柔軟的東西無法磨牙，導致牙齒越來越長。
醫師把戈爾迪放在裝滿水的容器裡，並在裡面投入魚類麻醉劑，希望能讓牠靜下來方便手術。一旁的護士也協助用濕毛巾包裹著戈爾迪，避免誤觸牠的防禦機制讓身體膨脹到兩倍大。
醫師緩緩將牠2.5公分的牙齒鋸掉一半，好讓戈爾迪能順利進食。整個手術過程相當順利，不到一個小時就大功告成。而兩個小時後戈爾迪也平安回到家，並且能正常進食了。
要怎麼樣跟家中貓主子增進感情，應該是不少剛養貓咪的人常常在思考的一件事情，雖然每一隻貓咪個性都不太一樣，但有些貓咪天生就是比較傲嬌，要擄獲貓咪的心還得多下點功夫。但其實想要讓貓咪跟自己貼近一點也非難事，抓準時機跟貓咪好好玩也是一個方法。
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英國一隻名叫戈爾迪（Goldie）的河豚，因為牙齒太長難以進食，近日被帶去看牙醫鋸掉一半的大門牙。
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