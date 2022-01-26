遭白目媽狂撓癢癢 超派德牧「直接賞巴掌」：賣岔啦！

國外一名飼主日前在社群平台抖音上傳一段影片，內容是自己在自家德牧躺著休息時，用手指輕輕搔癢他的肉球，結果被賞了一記超響亮的耳光。這支飼主耍白目的影片馬上引起熱議，許多網友紛紛留言模仿德牧語氣：「我沒心情跟你玩OK？」

影片可以看到，飼主丹妮爾（Danielle Flores）趁著自家德牧洛基（Loki）躺著休息時，開始撓著他的肉球，而感受到癢癢的洛基沒有躲開或起身，而是抱持原來的姿勢然後一巴掌往主人的臉上「啪！」一聲巴下去。超霸氣的模樣讓網友驚呼「他打下去的時候眼睛都沒眨一下欸。」

白目主人與霸氣狗狗的互動影片一放到網路上，便吸引超過100多萬次點讚與1萬多則留言，許多網友搞笑表示「這是一隻選擇使用暴力的狗狗」、「主人完蛋了」、「主人的眼鏡沒被打壞？」、「那聲『啪』超級療癒」、「狗：人類，請不要挑戰我」、「你值得這一巴掌」、「哈哈哈哈他沒在開玩笑的。」

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