調皮柴柴爽拆家..拉門全碎！秒趴地憨笑「無辜電眼光波」萌暈網友：無罪
每一隻從小養到大的毛小孩，在幼年時期應該都做過不少讓飼主印象深刻的事情。日前有一組照片在網路上爆紅，一名家有柴犬的飼主在社群網站上曬出自家狗狗小時候的照片，只見一臉無辜趴在地上的柴柴樣子超可愛，但沒想到照片背景竟然是被牠拆的亂七八糟的家，讓許多網友忍不住噴笑。
日本推特網友「柴犬ふう太」家中養了一隻可愛的柴犬「風太(ふう太)」，出生於2020年12月的牠是個活潑好動的柴犬弟弟，最讓人融化的就是牠的招牌笑容。風太的主人日前曝光了牠小時候超可愛的模樣，只見風太張著無辜的黑色大眼睛趴坐在地上，乍看很像只是柴柴賣萌的照片，但仔細看總覺得這超萌模樣的背後好像有個不可告人的故事，原來是風太把家裡紙拉門都弄爛，牠一臉無辜的在旁邊傻笑，假裝什麼事情都沒發生一樣。
照片曝光後至今已吸引超過7千人按讚，許多人都驚呼原來這並不是普通的曬毛孩小時候萌照企劃，而是曝光毛小孩小時候可怕破壞力的警世照片。網友表示「小小年紀破壞力這麼驚人」、「我家毛孩也是小時候很會拆家」、「那一臉無辜的樣子太犯規了啦」，也有網友打趣的說「原來風太是藝術家，連拆家都這麼有美感」。
#みんなのパピー時代見せて pic.twitter.com/iKc7Xb74v6— 柴犬ふう太 (@fufufufufu_ta) January 14, 2022
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