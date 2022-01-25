喵皇一屁股坐電腦=想跟鏟屎官玩 專家揭「貓咪想跟你培養感情3關鍵」

要怎麼樣跟家中貓主子增進感情，應該是不少剛養貓咪的人常常在思考的一件事情，雖然每一隻貓咪個性都不太一樣，但有些貓咪天生就是比較傲嬌，要擄獲貓咪的心還得多下點功夫，但其實想要讓貓咪跟自己貼近一點也非難事，抓準時機跟貓咪好好玩也是一個方法。

日本專欄作家撰文指出，從貓咪的一些日常行為可以看出牠想要跟主人親近的時間點，可以把握這些機會好好跟自家貓咪互動。

一、貓咪自己主動靠近飼主身邊

當自家貓咪跑來主人身邊待著的時候，不管有沒有真的整隻靠過來撒嬌，都是一種想要跟主人有互動的表現。基本上貓咪不會浪費時間跟精力去接觸自己不喜歡的對象，所以當貓咪自己主動湊過來的時候，就好好把握機會跟主子互動吧。

貓咪喜歡跟在主人身邊也是想跟你互動的表現。 (圖/取自Pakutaso)

二、露出肚肚仰躺在地上

貓咪最脆弱的地方就是牠們的肚肚，平常不輕易示人，只有在感到放鬆、心情好的時候才會露出來，因此如果貓咪主動在你面前仰躺翻肚肚，就代表牠想跟你玩，不妨把握機會摸摸貓咪的頭、搔搔貓咪下巴獎勵牠對你的信任。

但並不是所有貓咪躺地翻肚肚都代表可以觸摸，詳情請見本站過去曾報導的《寵物知識+／貓咪翻肚肚代表討摸？一種情形是在暗示「你滾」》，如果你正在摸貓咪的時候牠翻肚了，則是代表貓皇厭煩你了，這時候及時收手是一個好選擇。

有些貓咪超喜歡翻肚肚討摸摸。 (圖/取自Pakutaso)

三、會干擾正在做事的飼主

當貓咪發現飼主忽視牠、正在做其他的事情的時候，有些貓咪會很調皮地過來打擾，比如說飼主正在使用電腦，貓咪就會趁主人不注意的時候一屁股坐在鍵盤上；又或是主人正在打掃，貓咪想要主人陪陪牠，也會故意出現在吸塵器/掃把拖把出現的路徑上，強行打斷主人正在做的事情，這就是貓咪表現出想要跟主人互動的時機，不要覺得不耐煩，趁機休息一下擼貓也是不錯的選擇。

很多在家工作的人應該都有被貓咪霸佔電腦的經驗。 (圖/取自Pakutaso)

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