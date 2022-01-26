藥局虎斑貓店長「霸占購物籃」睡到叫不醒：奴才別想動我的床！

有「貓咪天堂」之稱的土耳其伊斯坦堡，當地居民對街貓十分友善，甚至會認為照顧自家附近的貓是自身義務，紀錄片《愛貓之城Kedi》甚至這麼形容：「沒有貓，伊斯坦堡就失去了一部分的靈魂。」

近日有一名日本網友就在推特帳號@nekonekkop發布一則貼文，標題打趣地寫著：「我不能使用購物籃，該怎麼辦呀」畫面中可以看到一隻留著「三七分瀏海」的虎斑貓，把自己塞在店裡角落的購物籃裡面，也不管週遭是不是還有客人，就這樣悠哉地呼呼大睡。就連有人伸手撫摸牠，牠也沒有被吵醒，依然繼續香甜熟睡，彷彿店裡就是自己的家。

這名推主表示，自己到土耳其伊斯坦堡當地的一間藥局，發現這隻可愛的店貓便忍不住記錄下來，表示當地人對牠都很友善，所以牠才能如此自在地待在那，平常也會在門口乖乖坐著招呼客人。網友們看了影片也紛紛在下方留言：「沒有趕走牠真是太好了」、「我也想去這家店」、「太可愛了～沒有購物籃也無所謂」被眼前人貓和平共處的景象給療癒了。

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