超壞飼主假裝被咬痛 哈士奇受騙「無辜狂舔」超愧疚：對⋯對不擠啦

國外一名飼主時常在社群平台抖音上分享與自家哈士奇的搞笑日常，最近上傳了一支影片，內容是在跟哈士奇玩耍時假裝被咬痛，二哈超自責的模樣被記錄起來，讓不少網友直呼心疼「不要這樣嚇他啦！」

畫面中可以看到，一開始飼主用手指狂戳哈士奇「阿月」（Moon）的嘴巴，接著阿月便張口輕輕含住了主人的手，沒想到這時主人突然超大聲的一聲「凹嗚～」，讓阿月以為自己咬傷了主人。先是被叫聲嚇到的阿月開始一臉超愧疚的狂舔主人的手，無辜眼神彷彿在說「人家不是故意的啦⋯⋯」。

其實可愛的阿月在抖音平台上小有名氣，主人經常上傳逗弄阿月的惡搞影片，收穫超過100萬粉絲追蹤。從另一支影片可以看到，主人突然跳起來熱舞，想看阿月的反應，而時常被惡整的阿月則一臉無奈，像在說「今天又怎麼了⋯⋯。」

阿月超自責的模樣被記錄下來分享到抖音平台上，吸引上千萬次點讚以及3萬多則留言，許多網友紛紛留言表示被融化「換你跟阿月道歉了！」、「狗狗真的感受得到情緒耶」、「狗：對不起啦人類」、「希望主人有好好秀秀他。」

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