比帶寵物雞搭台鐵更猛！他「自備食材」買麻油雞 網友：這太地獄了…

擁有4600名粉絲的寵物雞「麻油」。圖／麻油里里長-麻油授權提供

日前有一名大學生返鄉攜帶寵物雞遭台鐵禁止，只能將寵物雞留給站內人員代為照顧的事情，而網友也在臉書社團《FrontBird正面鳥圖貼圖區》發表自己的寵物雞趣事，他表示要幫朋友買麻油雞，但是又不方便把寵物雞丟在車上，只好帶著寵物雞走進店裡買麻油雞，這種「自備食材」的舉動惹笑店員跟路人。這名寵物雞叫做「麻油」，在臉書上擁有4600名粉絲。

麻油雞攤販前客人絡繹不絕，只見一隻活生生的雞就在店家前，惹來大家側目，原來是飼主要幫朋友買麻油雞，擔心寵物雞「麻油」獨留車上會有危險，所以就帶著麻油買麻油雞，自己也順便買了一碗，並且拍下麻油看著碗內的麻油雞的畫面。

網友為麻油開啟許多內心小劇場。圖／麻油里里長-麻油授權提供

衝擊性的照片讓網友紛紛為麻油開啟內心小劇場，像是「這是誰的翅膀！」、「阿明，是你！我看你的手就認出來了」，也有網友表示「這太地獄，我不行」、「求麻油的心理陰影面積」，飼主後續也回應麻油的反應，他表示，麻油跑去啃了一小口，讓他嚇到丟手機抱走麻油。而飼主經常用詼諧性口吻與大家互動，甚至開粉專讓大家認識麻油，目前臉書上收穫4600名粉絲。

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