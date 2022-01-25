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狗狗坐沙發「太胖直接仰倒」緊盯求救 爸嚇傻網笑翻：拍攝者不救？
國外一名網友日前在社群平台抖音上傳一段影片，內容是體型龐大的愛犬跳上沙發後，因為力道與體積過大而仰翻，在倒地之前求救的眼神與飼主嚇到呆滯而「見死不救」的模樣笑翻網友，主人更在貼文中搞笑表示「當你的狗不知道自己有多大隻時就會⋯⋯」。
從抖音用戶@dougsbrotherbilly 上傳的一段監視器畫面中可以看到，當時飼主比利（Billy Mac）與愛犬麥克小姐（Ms. Mac）剛返家，一人一狗走到沙發準備坐下時，麥克小姐卻搶先跳上去。沒想到麥克小姐忘記自己體型龐大，跳躍力度過大導致沙發直接往後仰倒，麥克小姐嚇得望向主人，求助眼神彷彿說著「把拔救我⋯⋯」，沒想到比利被突發狀況嚇呆，直接目送麥克小姐「蹦！」一聲倒下。
@dougsbrotherbilly Ms. Mac is really getting big! #😂 #dog #opps #funny #billymac #dougsbrotherbilly ♬ Oh No - Kreepa
搞笑的畫面一曝光，許多網友紛紛留言模仿狗狗語氣，「所以現在沒有要救我的意思？」、「把拔！！」、「爸、爸、救、命」、「你確定要站在那邊？」對此，比利則在留言區回覆解釋「我真的傻住了啦！」
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