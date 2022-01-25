快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗坐沙發「太胖直接仰倒」緊盯求救 爸嚇傻網笑翻：拍攝者不救？

聯合新聞網 / 綜合報導
飼主比利被狗狗隨椅子倒下的突發狀況嚇呆。（圖／翻攝自Tik Tok@dougsbrotherbilly）
飼主比利被狗狗隨椅子倒下的突發狀況嚇呆。（圖／翻攝自Tik Tok@dougsbrotherbilly）

國外一名網友日前在社群平台抖音上傳一段影片，內容是體型龐大的愛犬跳上沙發後，因為力道與體積過大而仰翻，在倒地之前求救的眼神與飼主嚇到呆滯而「見死不救」的模樣笑翻網友，主人更在貼文中搞笑表示「當你的狗不知道自己有多大隻時就會⋯⋯」。

從抖音用戶@dougsbrotherbilly 上傳的一段監視器畫面中可以看到，當時飼主比利（Billy Mac）與愛犬麥克小姐（Ms. Mac）剛返家，一人一狗走到沙發準備坐下時，麥克小姐卻搶先跳上去。沒想到麥克小姐忘記自己體型龐大，跳躍力度過大導致沙發直接往後仰倒，麥克小姐嚇得望向主人，求助眼神彷彿說著「把拔救我⋯⋯」，沒想到比利被突發狀況嚇呆，直接目送麥克小姐「蹦！」一聲倒下。

@dougsbrotherbilly Ms. Mac is really getting big! #😂 #dog #opps #funny #billymac #dougsbrotherbilly ♬ Oh No - Kreepa

搞笑的畫面一曝光，許多網友紛紛留言模仿狗狗語氣，「所以現在沒有要救我的意思？」、「把拔！！」、「爸、爸、救、命」、「你確定要站在那邊？」對此，比利則在留言區回覆解釋「我真的傻住了啦！」

狗狗 抖音

相關新聞

喵皇一屁股坐電腦=想跟鏟屎官玩 專家揭「貓咪想跟你培養感情3關鍵」

要怎麼樣跟家中貓主子增進感情，應該是不少剛養貓咪的人常常在思考的一件事情，雖然每一隻貓咪個性都不太一樣，但有些貓咪天生就是比較傲嬌，要擄獲貓咪的心還得多下點功夫。但其實想要讓貓咪跟自己貼近一點也非難事，抓準時機跟貓咪好好玩也是一個方法。

狗狗坐沙發「太胖直接仰倒」緊盯求救 爸嚇傻網笑翻：拍攝者不救？

國外一名網友日前在社群平台抖音上傳一段影片，內容是體型龐大的愛犬跳上沙發後，因為力道與體積過大而仰翻，在倒地之前求救的眼神與飼主嚇到呆滯而「見死不救」的模樣笑翻網友，主人更在貼文中搞笑表示「當你的狗不知道自己有多大隻時就會⋯⋯」。

居然有愛看醫生的狗狗！柯基「狂甩尾+開飛機耳」獸醫融化：要怎麼工作啦

誰家寶貝也愛看醫生？國外一隻小柯基日前第一次被帶去看獸醫，沒想到居然興奮到撲上醫生還狂搖尾巴，第一次見面就認定是自己的好朋友。超可愛的討摸摸模樣吸引超過400萬點讚次數，更讓許多網友羨慕表示「我家狗狗看醫生有那麼乖就好了！」

比帶寵物雞搭台鐵更猛！他「自備食材」買麻油雞 網友：這太地獄了…

日前有一名大學生返鄉攜帶寵物雞遭台鐵禁止，只能將寵物雞留給站內人員代為照顧的事情，而網友也在臉書社團《FrontBird正面鳥圖貼圖區》發表自己的寵物雞趣事，他表示要幫朋友買麻油雞，但是又不方便把寵物雞丟在車上，只好帶著寵物雞走進店裡買麻油雞，這種「自備食材」的舉動惹笑店員跟路人。這名寵物雞叫做「麻油」，在臉書上擁有4600名粉絲。

黑狗趁「大人不在家」開趴 員工隔天開門傻眼：完全沒悔意…

吉利根(Gilligan)是英國貝德福德人道協會(Bedford County Humane Society)的出色「接待員」，每當有客人拜訪，便會耐心等待希望能得到客人給的新玩具。然而某天大家下班後，吉利根並沒有被好好的鎖在狗窩內，隔天一早大夥們都被收容所眼前的景象嚇歪了。

臭臉貓穿吊嘎「二頭肌炸裂」！轉身背殺照曝光..網跪求訓練菜單：館長是你？

天氣冷的時候有些飼主會給自家毛小孩穿衣服，但沒想到穿上衣服之後有些毛小孩會瞬間形象大變。日前有一位飼主給自家貓咪穿上了寵物衣服，結果穿上去之後整隻貓瞬間變成健美貓，炸出二頭肌配上一臉煞氣的表情，讓不少網友直呼「反差超大」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。