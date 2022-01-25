黑狗趁「大人不在家」開趴 員工隔天開門傻眼：完全沒悔意…

吉利根(Gilligan)是英國貝德福德人道協會(Bedford County Humane Society)的出色「接待員」，每當有客人拜訪，便會耐心等待希望能得到客人給的新玩具。然而某天大家下班後，吉利根並沒有被好好的鎖在狗窩內，隔天一早大夥們都被收容所眼前的景象嚇歪了。

根據外媒報導，在下班前吉利根一如往常地被放回牠專屬的狗屋中，但不知何故沒有牢固的鎖好，讓牠逮到機會趁「大人不在家」時開趴。一名員工羅斯(Joyce Ross)表示，吉利根花了很多時間確認沒有其他人，接著便開始把一箱箱玩具挖出來，對於會「吱吱叫」的玩具特別感興趣。

一夜之間，剛收到的聖誕節愛心捐贈品全被翻出來，玩具散落在收容所每個房間和走廊。隔天一早大家看到眼前的亂象，這時吉利根正好就在他們眼前，「牠毫無悔意，而似乎以自己的傑作為傲」，羅斯面露笑意的說。

實際上，沒有人對這件事情感到生氣，反而覺得相當有趣。事後經過確認，吉利根只把目標鎖定在玩具，甚至放過了大多數不會發出吱吱聲響的物品。似乎想向其他狗狗宣示，「這些玩具現在都是牠的了」。

商品推薦