聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑狗趁「大人不在家」開趴 員工隔天開門傻眼：完全沒悔意…
吉利根(Gilligan)是英國貝德福德人道協會(Bedford County Humane Society)的出色「接待員」，每當有客人拜訪，便會耐心等待希望能得到客人給的新玩具。然而某天大家下班後，吉利根並沒有被好好的鎖在狗窩內，隔天一早大夥們都被收容所眼前的景象嚇歪了。
根據外媒報導，在下班前吉利根一如往常地被放回牠專屬的狗屋中，但不知何故沒有牢固的鎖好，讓牠逮到機會趁「大人不在家」時開趴。一名員工羅斯(Joyce Ross)表示，吉利根花了很多時間確認沒有其他人，接著便開始把一箱箱玩具挖出來，對於會「吱吱叫」的玩具特別感興趣。
@stardust9822 Gillagan had one crazy night last night. 🥰 #funnydogvideos #shelterdogs #dog ♬ original sound - Stardust9822
一夜之間，剛收到的聖誕節愛心捐贈品全被翻出來，玩具散落在收容所每個房間和走廊。隔天一早大家看到眼前的亂象，這時吉利根正好就在他們眼前，「牠毫無悔意，而似乎以自己的傑作為傲」，羅斯面露笑意的說。
實際上，沒有人對這件事情感到生氣，反而覺得相當有趣。事後經過確認，吉利根只把目標鎖定在玩具，甚至放過了大多數不會發出吱吱聲響的物品。似乎想向其他狗狗宣示，「這些玩具現在都是牠的了」。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言