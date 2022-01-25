居然有愛看醫生的狗狗！柯基「狂甩尾+開飛機耳」獸醫融化：要怎麼工作啦

誰家寶貝也愛看醫生？國外一隻小柯基日前第一次被帶去看獸醫，沒想到居然興奮到撲上醫生還狂搖尾巴，第一次見面就認定是自己的好朋友。超可愛的討摸摸模樣吸引超過400萬點讚次數，更讓許多網友羨慕表示「我家狗狗看醫生有那麼乖就好了！」

從抖音用戶@ jaxcorgi上傳的影片可以看到，小柯基傑克斯（Jax）一看到醫生姊姊就超級興奮地撲上去，不但尾巴狂甩還大開「飛機耳」，被醫生抱起來的時候腳腳也開心地亂晃，超可愛的模樣讓醫生都融化直呼「你讓我的工作變得好難，你知道嗎？」

獸醫幸福的工作模樣讓許多網友紛紛留言表示超羨慕，「這就是為什麼我不能當獸醫，因為我會把狗抱著就跑！」、「如果我是她我應該無法把任何工作做好」、「我無法做這份工作，每天都會被可愛死」，還有曾擔任獸醫的網友留言表示「這是獸醫工作唯一值得懷念的部分！」

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