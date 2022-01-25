臭臉貓穿吊嘎「二頭肌炸裂」！轉身背殺照曝光..網跪求訓練菜單：館長是你？

天氣冷的時候有些飼主會給自家毛小孩穿衣服，但沒想到穿上衣服之後有些毛小孩會瞬間形象大變。日前有一位飼主給自家貓咪穿上了寵物衣服，結果穿上去之後整隻貓瞬間變成健美貓，炸出二頭肌配上一臉煞氣的表情，讓不少網友直呼「反差超大」。

日本一位網友「mhk」經常在推特上曬自家貓咪「奇奇(キキちゃん)」可愛的模樣，日前他給奇奇穿上一件可愛的黃色小背心，結果竟然意外炸出超壯碩二頭肌，脖子還溢出肥厚雙下巴，一臉嚴肅的模樣像極了健身狂人的樣子，但其實那只是因為奇奇毛比較多，小背心比較緊一點，所以身上的毛都集中到前腳跟脖子那邊去，看起來就很像壯碩的肌肉。

照片貼出後立刻吸引不少網友討論而爆紅，至今已經吸引萬網友按讚，網友們表示「我家狗狗穿衣服也會這樣」、「貓界健身達人」、「館長4 ni？」、「這壯碩的身材完全讓人不敢靠近」，也有網友貼出同款小背心的照片，指出其實這款衣服真的會讓自家毛孩變肌肉毛孩。飼主也額外在推特上po出奇奇穿上黃色小背心的其他角度照片，果然是衣服太緊，就連背影也可以看到炸出的「大肌肌」。

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