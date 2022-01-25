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玳瑁貓狂叼原味手套回家 「每天1個」飼主傻眼：誰又被偷了

聯合新聞網 / 綜合報導
Chai和牠帶回來的30多隻手套。 圖擷自KentOnline
Chai和牠帶回來的30多隻手套。 圖擷自KentOnline

多數貓奴都曾見過這樣的場景：貓咪又帶著奇怪的「伴手禮」到你的面前，像是死掉甚至仍在掙扎的蟑螂、老鼠等。英國一隻玳瑁貓喜好卻相當特別，最喜歡叼工人手套回家。

日媒報導，位在英國艾爾斯漢姆(Aylesham)的玳瑁貓Chai，在一個月內已經偷了30多隻手套回家。這些都是牠每天在街道上探險時帶回來的紀念品。

這一大批手套總是出現在Sam和Keira的庭院裡，雖然沒有親眼目擊被叼回來的瞬間，但總是會聽到Chai大聲喵喵叫，似乎在說「我帶禮物回來囉！」

Chai和牠帶回來的30多隻手套。 圖擷自KentOnline
Chai和牠帶回來的30多隻手套。 圖擷自KentOnline

其實就在差不多的時間點，這對夫婦新養了一隻狗，Sam因此懷疑可能是Chai試圖想奪回主人們的注意力。面對與日俱增的工人手套，Keira也曾在當地居民的社群媒體上詢問「是否有人手套被偷走了？」

Sam和Keira四年前在救援中心遇見了Chai，「在那之前是隻浪浪，這很可能是牠的天性」。雖然被這對夫婦收編回家，但Chai其實更喜歡待在外頭直到晚上，似乎隨時準備再帶更多手套回家。

英國 貓奴 貓咪

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