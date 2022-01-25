小企鵝戴棕色貝雷帽 「雙下巴炸出」 一臉無辜看鏡頭爆紅網笑：企鵝家族？

企鵝是一種很受歡迎的野生動物，不少企鵝的可愛照片都能成為話題的焦點。最近有一組圖在網路上流傳，只見毛沒有褪完的企鵝，頭上有一圈幼年時期的體毛，乍看很像是戴了一頂貝雷帽在頭上，模樣相當逗趣可愛，引起不少網友討論。

最近在國外各大論壇有一組阿德利企鵝(Adelie penguin)的照片掀起熱議，一隻尚未脫毛完成的阿德利企鵝頭上還有一圈幼年時期的體毛，看起來超像頭上戴著一頂貝雷帽，模樣相當可愛。其實這些照片早在2012年時就已經在國外掀起討論，只是最近因為各種轉發又再度爆紅，有網友也把這組照片貼在臉書動物社團「動物的世界你不懂」，貼文一出至今已經有超過7千人按讚。

可愛的模樣被不少網友說「企鵝很懂時尚」。 (圖/取自FB社團「動物の世界你不懂」)

小企鵝的毛沒有褪乾淨的模樣相當可愛。 (圖/取自FB社團「動物の世界你不懂」)

網友表示「企鵝也懂時尚」、「還以為是真的貝雷帽」、「太可愛了吧」、「這樣就不會冷了」，也有網友打趣的說「讓我想到企鵝家族的pingu有一集頭上戴帽帽的樣子，超神似」。

阿德利企鵝是南極海岸及附近島嶼常見的企鵝，和大多數企鵝一樣都是會群體行動的，與國王企鵝不同的是，阿德利企鵝會在岩石上築巢孵蛋，但國王企鵝不會。近代很多影視作品跟動畫都可以見到阿德利企鵝的身影，而該品種也是被生物學家觀察到少數會進行性交易的物種，甚至還被觀察出爸媽跑給小孩追、不給小企鵝食物、會性侵母企鵝等行為，在可愛的外表下有相當驚人的行為，反差相當大。

阿德利企鵝是一種被研究出有非常多令人傻眼行為的物種，群體間有同性性行為、會強暴母企鵝甚至還會虐死小企鵝。(圖/路透資料照片)

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