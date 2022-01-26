《2022年人氣寵物狗排行榜》出爐！冠軍蟬聯13連霸、柴犬擠不進前三名

日本東京知名寵物保險公司「Anicom」，自2008年以來每年都會發布一份「人氣犬種排行榜」，希望能提供愛狗人士們一個參考。

Anicom公司也於日前公佈2022年最新版的寵物狗人氣排行，其中，「玩具貴賓犬」仍坐穩冠軍寶座，連續13年都成為日本最受歡迎的品種犬。

日本寵物狗冠軍－玩具貴賓。本報資料照

該公司調查過去一年的保險簽約對象，12萬5711隻0歲品種犬中，玩具貴賓犬就有2萬5千多隻，佔了約20%！另外同樣是小型犬的吉娃娃也不遑多讓，排名第二，佔了總數的14%，有18112隻。而體重10kg以下的的米克斯犬（混種犬）也相當受歡迎，名列第三。

第二名的吉娃娃。圖／pakutaso

根據調查結果可以看到，前十名與去年變化不大，考量到現代住宅環境，容易在室內飼養的小型犬在日本人氣都非常高，前十名裡幾乎都是牠們的身影。而第四名的柴犬雖然是中型犬，但由於是日本古代流傳下來的犬種之一，加上聰明又有個性的特色，讓牠們仍舊非常受歡迎。

第四名的柴柴人氣也是相當高。圖／pixabay

然而不論任何犬種，可愛模樣的背後，都是飼主花費巨大的時間和心思去照顧牠們、打理牠們。寵物狗人氣排行榜只是一個參考，選擇狗狗時不但要考慮到自己的生活方式，還有願意照顧牠們直到最後的決心哦！

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