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政大教授提案全年禁捕抱卵母蟹 漁業署今辦座談會

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
政大教育學系副教授、台灣實驗教育推動中心計劃主持人鄭同僚在澎湖馬公漁市看到抱卵母蟹，因此全買下來釋放，日前他公共政策平台發起連署，短短期間超過5000人響應，迅速成案，農委會漁業署24日舉行座談會。截圖自鄭同僚臉書
政大教育學系副教授、台灣實驗教育推動中心計劃主持人鄭同僚在澎湖馬公漁市看到抱卵母蟹，因此全買下來釋放，日前他公共政策平台發起連署，短短期間超過5000人響應，迅速成案，農委會漁業署24日舉行座談會。截圖自鄭同僚臉書

2021年十二月中，政大教育學系副教授、台灣實驗教育推動中心計劃主持人鄭同僚在澎湖馬公漁市看到一整籃幾乎是抱卵母蟹，全身被綑綁，仰躺等著買家，因此全買下來釋放，日前他公共政策平台發起連署，短短期間超過5000人響應，迅速成案，農委會漁業署24日舉行座談會。

根據農委會漁業署「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側的母蟹（俗稱開花母蟹）」，同時小於6至8公分不等的五種台灣重要經濟蟹種限制捕撈大小，違法者開罰3到15萬元。

水產試驗所表示，政策需要兼顧保育與生計，建議可以一步一步來，先從增加現行管制體長1公分，讓蟹類更趨近性成熟再捕撈，也是一種保育選項。

提案人鄭同僚認為，這樣規定過於保守，無法保護這三個月之外的大量懷孕母蟹，建議全年禁捕、提高螃蟹限捕的體型限制，同時給予漁民可能的損失補償；禁捕、禁賣，沒有禁賣沒有用(抱卵母蟹)。

他說，能夠短時間成案，主要是很多人對此感同身受，根據水試所的研究，各種重要的螃蟹，全年平均有20%抓起來螃蟹都抱卵，若以每隻母蟹推估400萬個受精卵，不放長大成蟹，其他就變成他種生物的食物，他認為，觀念應該與時俱進，從2006年到2020年，漁獲量從2500公噸、掉到500公噸(螃蟹)，漁獲驟減，政策不應該再等待，應該與時俱進。

台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍表示，現行的管理規範在2012年開過專家會議，這議題對消費者權益保護也很重要，吃螃蟹是習俗，蛋花這麼多錢，買的螃蟹越來越小隻，花這麼多錢補助，客觀數據顯示漁獲越來越少，在台灣60個漁港都有觀察員，漁獲從每年1300公噸到700公噸，怎麼會漁業資源沒有減少？

林愛龍說，台灣有55艘蟹籠漁船，但過去只有一艘給觀察員上船，一年三四千、四五千船次，卻只有十航次允許觀察員登船，允許登船的都是漁船中的乖寶寶，蟹於申報百分百，但確實也有傳申報為零，她認為應該強化管理、限捕的寬殼放大，同時擴大禁捕期。

彰化環境聯盟總幹事施月英表示，現在管制螃蟹捕撈的體長寬鬆，管理嚴重不足，若這樣的採捕行動持續下去，未來面對極端氣候對於漁業捕撈的影響變化，也應該考量進去。

農委會 漁業署 彰化

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