背對奴才=愛你喔❤ 專家曝「貓咪喜歡你的4種睡姿」：翻肚爆睡超放鬆

貓咪喜不喜歡你，其實看睡姿就知道了。家裡有養貓的人應該發現自家主子有很多種睡姿，不過從睡姿可以看的出來，貓咪對你這個主子滿不滿意喔。

日本專欄作家「こばやしきよ」撰文表示，貓咪如果喜歡這個空間裡面的人事物，通常會有四種睡姿表示牠們的滿意程度。

一、仰躺睡覺

對於貓咪來說肚子是最脆弱的地方，貓咪願意露出肚肚、四肢張開的睡覺，代表貓咪處於最為放鬆的狀態，也代表這個空間的人事物對於貓咪來說是相當親近且不會有壓力，所以牠可以收起戒備心態好好睡一頓。

貓咪的睡姿可以反應出牠跟你的親密程度。 (示意圖/Ingimage)

二、側躺睡覺

有些貓咪不喜歡仰躺睡覺，側躺睡覺也是牠們表達自己充滿安全感的睡姿，尤其是四隻腳的肉球都露出來的情況下，就是代表牠們最為放鬆。

三、背對主人睡覺

有些人可能會以為貓咪背對自己是「不喜歡我」的概念，但其實並不是，貓咪會把背朝向主人，其實是代表「我信任你，所以我把我的背交給你」的意思，所以下次看到貓咪老是背對自己，別再誤會貓皇不喜歡你啦。

貓咪背對主人睡覺反而是喜歡你的表現。 (圖/取自Pakutaso)

四、和主人一起睡覺

這是一種最直接表達對主人愛意的睡姿，通常出現在比較黏人的貓咪身上，或是寒冬中貓咪想要取暖也會跑上主人的床鋪，鑽進被窩跟主人一起睡。

貓咪喜歡跟主人睡覺就是很親近的表現。 (圖/本報資料照)

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