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杰哥不要！遭霸道浣熊「熊抱狂吸」 虎斑貓上勾拳反擊無效慘遭撲倒

聯合新聞網 / 綜合報導
浣熊也愛吸貓。（翻攝自Twitter＠@zenj_4649）
浣熊也愛吸貓。（翻攝自Twitter＠@zenj_4649）

不只人類愛吸貓，浣熊也超愛！社群平台推特近日流傳一段影片，內容是一隻浣熊把貓咪撲倒在地熊抱狂吸，而貓咪則一臉嫌棄的瘋狂推開，但還是因為力氣懸殊而頻頻失敗。超逗趣的畫面在推特上引發話題，沒想到背後還藏著心酸內幕。

畫面中可以看到，浣熊一開始從後面抱住虎斑貓時鼻子就一頓狂吸，接著把手無縛雞之力的貓轉過來更是來個緊緊的「熊抱」。然而，不領情的貓咪開始推開浣熊，卻因為力氣與姿勢都處於弱勢，因此反抗宣告失敗。

據了解，這隻浣熊的飼主為推特用戶@zenj_4649，且影片中的浣熊已經過世，之所以會上傳影片只是為了思念他，卻沒想到意外引起迴響；另外，影片早在2020年已在網路上掀起討論，近日轉發又再度造成話題，吸引了400多萬次點擊，更登上了中國社群平台微博的熱搜「#想要吸貓的浣熊」。

逗趣的「貓熊互動」登上熱搜後，吸引許多網友留言，「誰能抵擋吸貓的誘惑？」、「浣熊：嘿嘿嘿你逃不掉了」、「耍流氓啦」、「浣熊不能色色！」、「貓咪居然翻肚，其實感情不錯？」

小貓 貓咪 推特

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