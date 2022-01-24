寵物知識+／每天只給狗狗吃鮮食OK嗎？獸醫揭寵物鮮食3大原則

常常有人問寵物到底可不可以吃鮮食？寵物一定要吃飼料嗎？其實吃鮮食飼料各有優缺點。

由於飼料一般都會將營養素調配完整，一般沒有特殊疾病的動物，吃飼料不太會有營養不均衡的問題。那，愛寵可以吃鮮食嗎？

只要把握鮮食三大原則，就可以讓愛寵吃的健康：

1.新鮮最重要：不管是吃鮮食或飼料，最重要的是要保持新鮮，若是冰箱放太久的鮮食，或是開封很久的乾飼料都不建議給予喔！

2.營養均衡：不能只單給愛寵肉類或澱粉，像人類一樣，需要注意五大營養素攝取，且要兼顧十二種必須礦物質攝取足夠，通常來說只要不要長期單一給予食物，適度調整鮮食營養比例，都是可以的喔！

最後最後，最重要的一點！！也是很多人會忽略的一點：

3.熱量要攝取足夠：如果純餵動物鮮食，由於含水量較高，在計算熱量時和乾飼料會相當不同，需要特別注意份量，或是拌著乾飼料共同給予，以達到動物每日所需的基本熱量喔！

※如果是平常要上班，無法天天幫寵物下廚的甘苦人，請記得，與其給動物不足量且不新鮮的鮮食，不如給予調配好的乾飼料。

※如果你是可以每天下廚的辛勤人，歡迎為愛寵調配獨家配方，讓寵物得到優良且有品質的食物來源，也是主人很大的成就喔！

本文摘自獸醫看世界Vet Global臉書粉專，經作者授權轉載。

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