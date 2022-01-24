奶貓兄妹第一次打針 喵妹妹「國家級警報」拉長音尖叫狂兇獸醫：給朕停下來

不只是人類，很多毛小孩也對打針這件事情感到相當害怕，有的毛還怕起來比人類怕打針的反應還大出不少。最近有一部影片在網路上掀起話題，一隻被中途愛爸愛媽收編的小奶貓在動物醫院準備打預防針，還沒打下去小奶貓就瘋狂尖叫，讓獸醫跟愛爸花了好一番功夫安撫才讓小奶貓冷靜下來。

推特一名男網友「ととまるはんみ」日前收編了小貓兄妹倆「ととまる」與「はんみ」，本報日前曾報導多多丸的可愛事蹟《虎斑小奶貓最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：人家要奶嘴！》，這次的主角是多多丸的妹妹「はんみ」。愛爸愛媽帶著兄妹倆去動物醫院，進行小狗小貓例行的預防針施打，妹妹還沒打針前就已經開始淒厲的哭叫，爸媽花了好一番功夫才安撫牠，結果實際要打針的時候，剛打下去的瞬間妹妹又大聲哭叫起來，聲音超像小孩子大哭。

在爸媽的安撫下，はんみ才乖乖的，但時不時仍會發出哭叫聲。 (圖/取自Youtube)

好在有爸媽在旁邊全程陪伴安撫，獸醫也很努力地在打針的時候緩解貓妹妹的情緒，這才結束一場打針驚魂記。影片曝光後至今已吸引超過萬人觀看，網友們表示「好心疼貓妹妹，但有乖乖打完針是好孩子」、「是隻勇敢的小貓咪」、「哭聲真的很像小寶寶」，也有網友說「對不起我大笑出來，因為貓妹妹反應太大真的很好笑」、「貓妹妹抱歉了，我怎麼看怎麼笑」。

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