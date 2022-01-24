養隻不會跳的貓是什麼體驗？肥貓手手搆不到「咕嚕滾下台」網笑：壞掉了！

原來並不是每隻貓咪都是「彈跳高手」！抖音用戶@ mibao_faftat日前在平台上分享自家貓咪「咪寶」不會玩跳台的影片，將咪寶遲鈍又可愛的模樣記錄下來，吸引超過2萬次點閱數與上千人點讚留言。

畫面中可以看到，咪寶坐在跳台的上方，手手試著要撐在較低的位置，卻因為距離太遠且不會彈跳，因此不小心從跳台中間的空隙摔落，讓一旁的主人看得膽戰心驚。而有網友提問表示。是否是跳台本身設計有問題而非貓咪不會跳？針對質疑，咪寶主人上傳第二支影片表示，無論是實木還是透明跳台都挑戰失敗，所以咪寶是真的不會跳。

飼主在留言處分析，很可能是咪寶體重偏重、視力較差等因素，造成她不太會使用跳台。從飼主上傳的第三支影片可以看到，透過食物的誘惑，咪寶能夠勉強地跳上流理台，慢慢進步的模樣讓網友直呼「離成功更接近了！咪寶加油！」

而大多數的貓其實都擅長跳高攀爬，但若是發現自家貓咪有跳之前猶豫過久、避開樓梯、停止在高處活動，或是不似從前敏捷，必須盡快就醫，避免延誤貓咪常見的關節炎、肌肉無力等症狀治療。

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