聽新聞
test
0:00 / 0:00
養隻不會跳的貓是什麼體驗？肥貓手手搆不到「咕嚕滾下台」網笑：壞掉了！
原來並不是每隻貓咪都是「彈跳高手」！抖音用戶@ mibao_faftat日前在平台上分享自家貓咪「咪寶」不會玩跳台的影片，將咪寶遲鈍又可愛的模樣記錄下來，吸引超過2萬次點閱數與上千人點讚留言。
畫面中可以看到，咪寶坐在跳台的上方，手手試著要撐在較低的位置，卻因為距離太遠且不會彈跳，因此不小心從跳台中間的空隙摔落，讓一旁的主人看得膽戰心驚。而有網友提問表示。是否是跳台本身設計有問題而非貓咪不會跳？針對質疑，咪寶主人上傳第二支影片表示，無論是實木還是透明跳台都挑戰失敗，所以咪寶是真的不會跳。
@mibao_faftat 請問養一隻不會跳的貓是什麼體驗呢？🤔🤔#我是咪寶 #貓咪 #肥貓 #天使貓 #白底虎斑 #貓咪日常 #流量動起來 ♬ Lucid Dreams - iLab兴趣实验室
飼主在留言處分析，很可能是咪寶體重偏重、視力較差等因素，造成她不太會使用跳台。從飼主上傳的第三支影片可以看到，透過食物的誘惑，咪寶能夠勉強地跳上流理台，慢慢進步的模樣讓網友直呼「離成功更接近了！咪寶加油！」
@mibao_faftat 經過長時間的練習，雖然沒辦法玩跳台，至少櫃子跳得上來😂#我是咪寶 #貓咪 #肥貓 #天使貓 #白底虎斑 #貓咪日常 #流量動起來 ♬ 原聲 - 咪寶
而大多數的貓其實都擅長跳高攀爬，但若是發現自家貓咪有跳之前猶豫過久、避開樓梯、停止在高處活動，或是不似從前敏捷，必須盡快就醫，避免延誤貓咪常見的關節炎、肌肉無力等症狀治療。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言