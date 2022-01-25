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貓頭鷹情侶「靠頭黏TT」還擁吻 林務局官員分享「婚前閃照」
不少新人在婚禮前會拍攝婚紗照，記錄下兩人之間美好的戀愛時刻，但在大自然裡，這一對貓頭鷹放起閃來也真是不輸人類，親暱的畫面簡直搶盡風頭了。
印度林務局官員米塔Madhu Mitha，經常在推特帳號@IfsMadhu上分享她拍攝野生動物與大自然的珍貴畫面，日前她發表一組照片，照片裡風和日麗，只見兩隻漂亮的貓頭鷹棲息在樹梢上，緊緊依偎在一起，頭靠著頭，看起來十分親密。右上方那張照片裡，其中一隻貓頭鷹更彷彿寵溺地在身旁伴侶的臉頰上輕輕一吻。米塔還幽默地在貼文上寫：「我想這應該在是婚禮前拍的照片」。
Pre Wedding Photoshoot I suppose! #Spotted owlets at Bhandara, #Maharashtra pic.twitter.com/cxygtO1x04— Madhu Mitha, IFS (@IfsMadhu) January 19, 2022
這甜蜜的貓頭鷹小倆口也被當地印度快報Indian Express報導，照片原來是在印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的班達拉(Bhandara)森林保護區所拍攝，網友們看到也熱烈分享，不少人在貼文下方留言：「有趣也很可愛！」、「班達拉是我的第二個家，牠們竟然沒邀請我參加婚禮」、「這拍的真好」紛紛讚嘆鏡頭裡這美麗且難得的景象。
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