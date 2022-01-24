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搜救犬受困泥淖 民眾用無人機掛香腸救援成功

聯合新聞網 / 綜合報導
搜救團隊利用空拍機尋找，發現米莉受困在泥沼地。 路透社
搜救團隊利用空拍機尋找，發現米莉受困在泥沼地。 路透社

家中的毛孩走失總會讓飼主焦慮不已。英國一隻搜救犬米莉（Millie）在走失後受困於一片泥沼地，搜救人員靈機一動，使用無人機垂吊熱騰騰的香腸，一步一步引導牠走出泥淖，使其順利獲救。

根據CNN報導，米莉在和主人丹尼斯出門散步時突然掙脫項圈，一瞬間就跑得不見蹤影。丹尼斯向當地的「無人機搜救團隊」求助，搜救隊出動無人機空拍尋找，最終在一片泥沼地發現了米莉的身影。

起初，搜救人員試圖用人力徒步和獨木舟接近米莉，但受驚嚇的牠見人就跑，在一番折騰後反而越跑越裡面。丹尼斯擔心地表示：「這是第三天了，牠困在泥地已經整整兩天。」此時，一名搜救隊員靈機一動，他提議將香腸垂掛在無人機上，以此援救米莉。

一名住在附近的居民自告奮勇料理香腸，一行人用細繩將香腸垂掛在無人機上，並起飛至泥地上空。「雖然很難估計香腸與地面的距離，但這方法蠻有用的。」丹尼斯說道。香腸升空後，立刻引起米莉注意，牠朝空中嗅了嗅，開始追著香腸跑。

在無人機與香腸的引導下，米莉順利走出泥淖，回到安全的陸地上。丹尼斯提到，見證援救任務終於成功，在場的人們紛紛落淚，「我很感謝牠終於回家了。」

米莉受困時看見香腸非常興奮，甚至試圖跳起咬住飛行的香腸。圖擷自CNN
米莉受困時看見香腸非常興奮，甚至試圖跳起咬住飛行的香腸。圖擷自CNN

民眾將香腸垂掛在無人機上，以此引誘米莉走回安全的陸地。 路透社
民眾將香腸垂掛在無人機上，以此引誘米莉走回安全的陸地。 路透社

搜救犬 英國 CNN

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