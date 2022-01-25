貓咪是牠的小毯毯？水獺「摟肚狂蹭」熊抱橘貓才睡得著

動物們相互友好的畫面看了總是讓人忍不住嘴角上揚，牠們天真無害的樣子似乎擁有撫慰人心的力量。而日本有一隻水獺，和牠的貓咪朋友就是用這樣的方式擄獲眾多網友的心。

今年4歲的水獺Sakura，可愛的模樣讓牠的Instagram帳號擁有6萬多名粉絲，飼主經常和喜歡牠的網友們分享Sakura和牠的小橘貓夥伴Mochi的日常生活。

水獺Sakura的Y​​ouTube頻道也是擁有超高人氣，吸引64萬多名網友訂閱，而其中一支影片因為Sakura和貓咪同伴Mochi的互動實在太過可愛，瀏覽人次突破千萬。

影片中可以看到水獺先是從背後抱住熟睡的貓咪，還打了一個大呵欠，貓咪回頭看了一眼，知道是自己的水獺朋友後，便繼續躺著休息。下一段畫面中，這小倆口更是緊緊挨著睡覺，Sakura依舊用小小的手環抱著Mochi，彷彿只有抱著貓咪才能安心熟睡。

網友們看到著可愛溫馨的一幕，也不禁在下方留言：「太療癒了」、「我要看著牠們入睡」、「我們都需要這樣一隻水獺」表示Sakura跟Mochi實在感情太好了，相親相愛的模樣讓人看了忍不住也跟著感到幸福了呢！

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