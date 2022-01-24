明明從沒見過面！狗妹妹「緊盯去世姐姐照片」媽感動：看見她了

狗狗真的超有靈性！國外一名飼主從小養大的約克夏最近在父母家中去世了，因此在自家放了一張照片思念她。沒想到，自己近年來養的米格魯明明與這隻狗素昧平生，聽到約克夏的名字時居然會跑到照片前面站著。神奇的一幕被分享到臉書社團中，吸引上萬網友點讚留言。

飼主艾莉（Alli Trent）在貼文中表示，五年前開始養的米格魯蘿拉（Lola）與約克夏雷西（Lacy）從沒有見過面，但蘿拉卻時常緊盯著雷西的照片。有一天，當他們聊到雷西時，蘿拉突然很有興趣的看著他們，因此艾莉便隨口說了一句「你知道雷西在哪裡嗎？」

接著，聽到這句話的蘿拉馬上衝到雷西的照片面前狂甩尾巴，甚至將自己的鼻子放在照片面前。神奇的一幕讓艾莉感動表示「她看得到雷西就在那裡。」

畫面中可以看到，蘿拉站在沙發上緊緊地看著雷西的照片。艾莉表示，自己時常更動家裡的裝飾，而蘿拉對於改變十分習以為常，因此這種對雷西的強烈興趣是前所未有的，更讓她堅信兩隻狗狗之間有看不見的連結。

奇妙的故事分享到臉書社團，吸引許多網友留言表示超感動「他們之間的連結讓我哭了」、「狗狗真的不只是『動物』」、「這個故事融化了我的心」、「因為蘿拉，主人與雷西的連結永遠不會斷」、「狗狗知道的比人類多很多」。

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