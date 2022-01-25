誰家的狗勾壞掉了？汪星人拍照自創「大法師」回眸嚇壞網友

嘿！狗狗寶貝們，媽咪幫你們大家拍一張照哦～來，1、2、3…等等，中間那個誰你的姿勢怎麼有點怪？

在紐西蘭有一名飼主家中飼養多隻瑞士牧羊犬以及芬蘭獵犬，經常在社群帳號上＠kayatheshepherd分享牠們日常活潑可愛的模樣。而其中一張超「ㄎ一ㄤ」狗狗家族照片，引來網友們的熱烈討論。

只見畫面中，每一隻狗狗都乖乖坐好，擺出十分帥氣的模樣，但唯獨右邊數來第二隻狗狗背對著鏡頭，仰著頭朝後看，展現出超軟Q的回眸方式，像極了恐怖電影裡「大法師」的經典姿勢，整張照片瞬間變得超級搞怪。

這逗趣的模樣，網友也笑瘋紛紛留言驚呼：「我的天啊！牠怎麼了？」、「這是特效嗎？」、「牠有練瑜珈？」、「我覺得我的脖子痛痛的lol」笑稱這隻狗狗的特殊技能真的是太令人印象深刻了！

原來這隻狗狗名字叫Kiko，是一名活潑可愛的小女孩。飼主表示Kiko平常雖然就古靈精怪，但自己也不清楚Kiko究竟是在哪裡學會這奇怪的動作，表示：「牠平常就會這麼做」，「當我叫牠時，牠不會轉過身來，反而是將頭往上抬，用這種方式看向發出聲音的人。」對於狗寶貝奇特的行為，飼主也已經習以為常，哭笑不得的自嘲自己可能不小心養到貓頭鷹或是某種不知名的生物。

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