快訊

Omicron來襲！ 即日起除例外情形 醫院禁止探病

指揮中心宣布：1月25日至2月7日 維持二級警戒

數十隻蘇卡達象幼龜「群聚搶食菜菜」 網笑：好多菠蘿麵包！

聯合新聞網 / 綜合報導
蘇卡達象龜的龜殼超像菠蘿麵包。（圖／翻攝自Tik Tok @pitaya0123）
蘇卡達象龜的龜殼超像菠蘿麵包。（圖／翻攝自Tik Tok @pitaya0123）

原來是龜龜呀，還以為是菠蘿麵包呢！社群平台抖音日（Tik Tok）流傳一段影片，是一大群蘇卡達象幼龜爭相搶食菜菜，超密集的龜殼們就像一顆顆「菠蘿麵包」，壯觀模樣吸引超過500萬次點閱以及38萬次點讚。

抖音用戶@pitaya0123經常在平台上分享自家農作的影片，在這支影片中可以看到，主人在地板上用砧板切著一大把蔬菜，擠爆的蘇卡達象幼龜開始一陣狂啃，四處竄動的龜龜們就像一大堆「菠蘿麵包」。接著，鏡頭開始特寫這些爆食龜龜，吃不到的還會爬上前排搖滾區的龜殼上，可愛的貪吃模樣全被捕捉起來。

@pitaya0123 Eat your vegetables 🥬 #turtles #farming ♬ Backyardigans x Little Einsteins - Fin Draper Music

超萌影片一上傳至社群平台，許多網友湧入留言表示擔心龜龜們最後會被吃掉，而用戶則現身說法表示「不可能！他們比什麼都還珍貴。」被問到平常都餵他們吃什麼時，更暖心回答「我的愛！」

其實，有著可愛外表的蘇卡達象龜並不是一般的烏龜（Turtle），而是主要生活在乾燥陸地上的陸龜（Tortoise）。不同於一般烏龜的光滑外殼與腳蹼，適應炎熱氣候的陸龜則有著彎曲的小短腿，可以在陸地上長時間行走。

忍者龜 麵包 抖音

相關新聞

長頸鹿「剛出生」就被判安樂死 小小生命2天便畫下句點

一隻小長頸鹿上周在美國一間動物園誕生，但才出生就有先天缺陷，儘管園方立即請醫療團隊救治，小長頸鹿仍被診斷為無法恢復而施行安樂死，小小生命短短兩天就畫下句點。

數十隻蘇卡達象幼龜「群聚搶食菜菜」 網笑：好多菠蘿麵包！

原來是龜龜呀，還以為是菠蘿麵包呢！社群平台抖音日（Tik Tok）流傳一段影片，是一大群蘇卡達象幼龜爭相搶食菜菜，超密集的龜殼們就像一顆顆「菠蘿麵包」，壯觀模樣吸引超過500萬次點閱以及38萬次點讚。

超執著貓貓「死咬倒掛魚」卻吃不到 網笑：心有魚而力不足

貓咪到底多喜歡魚？最近微博出現一條熱搜「貓對魚的執念有多深？」，流傳著內容是一隻可愛三花貓緊緊抓住倒吊著的大魚的影片。而貓吃魚這樣的「卡通刻板印象」出現在現實生活中，引來上萬網友點讚熱議。

行李箱驚見肥美海參！下秒增值2條「擠到滿出來」貓奴無奈：怎麼收行李

貓咪是一種喜歡往各種地方鑽的生物，家有貓皇的貓奴們應該對於主子到處窩已經見怪不怪，每個地方都是聖上的御駕親征之處。有網友日前拿出行李箱準備收東西的時候，看到家裡的貓咪一不注意就躺在行李箱中，後來甚至還把另一隻夥伴也叫進行李箱裡面躺好躺滿，讓貓奴哭笑不得。

她收編奶喵！媽一句「怎帶瘦巴巴的橘貓回來」傻眼 萌照曝光網笑：臉根本圓的

有養貓咪的人都知道貓咪是一種會越養越胖的生物，尤其是橘貓更是胖嘟嘟的代名詞，十隻橘貓九隻胖這句名言可所言不虛。日前有網友發文表示自己領養了一隻可愛的橘貓，結果帶回家之後居然被媽媽說怎麼帶一隻瘦巴巴的橘貓回來，結果引來網友大笑吐槽「牠的臉根本就是圓的啊」。

雞上不了台鐵留在站內由員工代為照顧 攜帶寵物規定看仔細

一名大學生因不了解台鐵運送寵物規定，只能將寵物雞留在站內讓站務人員代為照顧。其實根據台鐵局規定，攜帶寵物只要能裝進指定尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。