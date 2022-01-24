數十隻蘇卡達象幼龜「群聚搶食菜菜」 網笑：好多菠蘿麵包！

原來是龜龜呀，還以為是菠蘿麵包呢！社群平台抖音日（Tik Tok）流傳一段影片，是一大群蘇卡達象幼龜爭相搶食菜菜，超密集的龜殼們就像一顆顆「菠蘿麵包」，壯觀模樣吸引超過500萬次點閱以及38萬次點讚。

抖音用戶@pitaya0123經常在平台上分享自家農作的影片，在這支影片中可以看到，主人在地板上用砧板切著一大把蔬菜，擠爆的蘇卡達象幼龜開始一陣狂啃，四處竄動的龜龜們就像一大堆「菠蘿麵包」。接著，鏡頭開始特寫這些爆食龜龜，吃不到的還會爬上前排搖滾區的龜殼上，可愛的貪吃模樣全被捕捉起來。

超萌影片一上傳至社群平台，許多網友湧入留言表示擔心龜龜們最後會被吃掉，而用戶則現身說法表示「不可能！他們比什麼都還珍貴。」被問到平常都餵他們吃什麼時，更暖心回答「我的愛！」

其實，有著可愛外表的蘇卡達象龜並不是一般的烏龜（Turtle），而是主要生活在乾燥陸地上的陸龜（Tortoise）。不同於一般烏龜的光滑外殼與腳蹼，適應炎熱氣候的陸龜則有著彎曲的小短腿，可以在陸地上長時間行走。

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