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長頸鹿「剛出生」就被判安樂死 小小生命2天便畫下句點
一隻小長頸鹿上周在美國一間動物園誕生，但才出生就有先天缺陷，儘管園方立即請醫療團隊救治，小長頸鹿仍被診斷為無法恢復而施行安樂死，小小生命短短兩天就畫下句點。
美國聖地牙哥動物園17日誕生一隻公長頸鹿寶寶，取名為Masai，媽媽是母長頸鹿Zindzhi，園方18日在社群網站發布這個喜訊。
但Masai才剛出生就有健康上的問題，無法站立和被餵食，牠立刻被送到野生動物園的哈特獸醫醫學中心（Harter Veterinary Medical Center）進行全天候的照護。
儘管醫療團隊努力救治，仍無法阻止其病情惡化。動物園20日發布聲明指出，獸醫做了一個沈痛的決定，只能選擇將Masai安樂死，這隻小長頸鹿的壽命只有短短兩天。
園方正密切觀察媽媽Zindzhi和其他長頸鹿在寶寶死後是否有異狀，目前看來一切安好。值得欣慰的是，該動物園上周五公布了另一個新生命誕生的訊息，本月初瀕危的蘇門達臘猩猩生了一個寶寶，現已2周大，身體健康。
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