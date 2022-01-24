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超執著貓貓「死咬倒掛魚」卻吃不到 網笑：心有魚而力不足
貓咪到底多喜歡魚？最近微博出現一條熱搜「貓對魚的執念有多深？」，流傳著內容是一隻可愛三花貓緊緊抓住倒吊著的大魚的影片。而貓吃魚這樣的「卡通刻板印象」出現在現實生活中，引來上萬網友點讚熱議。
畫面中可以看到，有隻魚被倒吊著，而另一隻三花貓則是死死地用爪子抓著魚尾巴不放，15秒的影面全程維持同個姿勢，超執著的眼神與動作讓網友笑稱「這臂力也是很可以」、「核心力量超強！」
許多網友看了紛紛留言，替貓搞笑配音「我！小 貓 咪 今天就是吊死在這，也 絕 不 撒手！」、「要不我吃了你，要不跟你同歸於盡！」、「如果有人來幫我，我願分他一個魚頭」、「我真的很需要這隻魚⋯⋯」、「今！天！就！是！吊！死！在！這！也！不！放！手」。
「貓愛吃魚」的刻板印象烙印在許多人的心裡。但事實上，貓咪是典型的肉食性動物，無論是什麼肉都能可以成為他們的盤中飧。根據《關鍵評論網》，曾有一位動物行為學家做了「貓咪喜歡吃哪種肉」的實驗。實驗結果證實，實驗貓咪在品嚐後最喜歡羊肉，接著是牛、馬、豬、雞，最後才輪到魚肉。
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