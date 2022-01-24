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行李箱驚見肥美海參！下秒增值2條「擠到滿出來」貓奴無奈：怎麼收行李
貓咪是一種喜歡往各種地方鑽的生物，家有貓皇的貓奴們應該對於主子到處窩已經見怪不怪，每個地方都是聖上的御駕親征之處。有網友日前拿出行李箱準備收東西的時候，看到家裡的貓咪一不注意就躺在行李箱中，後來甚至還把另一隻夥伴也叫進行李箱裡面躺好躺滿，讓貓奴哭笑不得。
網友「妃妃后后爭寵中」日前在Dcard貼文，家裡養了兩隻虎斑貓，一隻叫「妃妃」一隻叫「后后」，兩隻貓咪長得相當神似，能夠辨別的方式只有后后的腳是有白色襪子、而妃妃沒有。當貓奴每次要出遠門打開行李箱的時候，總是會在裡面發現一條「大海參」，還會假裝自己跟行李箱融為一體，露出一臉憂鬱小生的表情。飼主不為所動繼續整理行李時，竟然發現「海參自己增值了」，回過神來看到行李箱裡面又多了一隻海參，兩隻海參貓還露出一臉舒爽又無辜的樣子，讓貓奴直呼「這樣要怎麼收行李啦」。
貼文ＰＯ出後吸引不少網友迴響，有網友表示「這2條海參太貴重了，必須隨身攜帶才安全」、「兩隻都露出了一號李榮浩表情」、「好好笑兩隻長一模一樣」，也有不少網友在留言處曬自己家的貓咪，「我也有海參」、「我家貓咪也會這樣窩行李箱」。
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