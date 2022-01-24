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她收編奶喵！媽一句「怎帶瘦巴巴的橘貓回來」傻眼 萌照曝光網笑：臉根本圓的

聯合新聞網 / 綜合報導
可愛的橘貓「忙內」只有四個多月大，圓滾滾的臉蛋相當可愛。 （圖／Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載）
可愛的橘貓「忙內」只有四個多月大，圓滾滾的臉蛋相當可愛。 （圖／Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載）

有養貓咪的人都知道貓咪是一種會越養越胖的生物，尤其是橘貓更是胖嘟嘟的代名詞，十隻橘貓九隻胖這句名言可所言不虛。日前有網友發文表示自己領養了一隻可愛的橘貓，結果帶回家之後居然被媽媽說怎麼帶一隻瘦巴巴的橘貓回來，結果引來網友大笑吐槽「牠的臉根本就是圓的啊」。

網友「Karen 씨」日前在Dcard貼文，說自己養了一隻可愛的橘貓名叫「막내(韓文讀音「忙內」，意為老么、最小的孩子，下文皆稱呼為忙內)」，是一隻擁有迷人大眼睛的女孩子，但在牠可愛的外表底下卻有一段辛酸的故事。忙內跟兄弟姊妹因為身體不是很健康，被非法繁殖者丟到醫院棄而不顧，還好遇到好心的中途之家收留，付了大筆醫藥費才把忙內與牠的兄弟姐妹們照顧到可以開放認養的程度。

小時候的「忙內」就已經相當可愛。 （圖／Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載）
小時候的「忙內」就已經相當可愛。 （圖／Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載）

忙內媽媽表示，希望大家養貓可以以領養代替購買，忙內算是復原得比較好的貓咪，身體大致上健康，但牠其他兄弟姐妹就沒像牠這麼幸運，當時領養的時候是透過兩位貴人轉介才認識忙內，當初很猶豫的原因是害怕自己沒辦法好好照顧牠以及家裡另一隻貓咪Lucky無法接受，但經過了一番天人交戰，最後還是把忙內收編了。

「忙內」媽媽的另一位喵主子「Lucky」。 （圖／Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載）
「忙內」媽媽的另一位喵主子「Lucky」。 （圖／Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載）

當忙內被媽媽帶回家後，居然被忙內的阿嬤問「怎麼帶一隻瘦巴巴的貓回來」，害的忙內媽媽哭笑不得，的確另一隻貓咪帶回來的時候比較粗勇一點，但忙內才四個月大而已，「這樣就太瘦了嗎？」，連忙詢問網友們是否需要給忙內進補。忙內可愛的樣子PO出後已經吸引千名網友按讚，有網友說「牠的臉根本是圓的好嗎」、「橘貓不是有容易胖的體質嗎？讓牠自由發展就好」、「竟然是母橘貓」，也有不少人大讚「忙內好可愛」、「看起來很好擼」。

貓咪 認養 阿嬤

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