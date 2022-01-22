爸爸在家工作被萌汪突襲「坐腿上整隻溢出」 ！狂撒嬌萬人融化：根本貓咪
最近新冠肺炎疫情因為Omicron變種病毒再度升溫，以疫情未平的狀態來說，在家工作(WFH)的狀況似乎已經是一種常態，不過家裡有寵物的飼主，對於WFH應該是既開心又覺得有點甜蜜的負擔。最近有一段影片在網路上爆紅，一隻德國牧羊犬想跟正在家工作的爸爸撒嬌，整隻狗都窩在爸爸腿上，但因為體型太大整個「滿出來」，畫面相當逗趣。
推特網友「Tobi and Bobi シェパード兄弟犬」是一對夫妻，家裡養了兩隻可愛的德國牧羊犬Tobi與Bobi，常常在推特上曬出兩隻狗狗可愛的照片與影片。某天爸爸正在家裡上班，結果Bobi跳上爸爸的大腿，堅持要陪爸爸一起工作，但德國牧羊犬屬於大型犬，體積可不小，就算是能安穩坐在爸爸腿上也還是「整隻溢出來」，模樣相當可愛。
ジャーマンシェパードと在宅勤務をするとこんな感じ🐕 pic.twitter.com/dc4y1LdcEb— Tobi and Bobi シェパード兄弟犬 (@TobiandbobiInfo) January 19, 2022
飼主也PO文表示「這就是家有德國牧羊犬在宅工作的樣子」，影片一發布吸引不少網友熱議，至今已經有超過72萬人觀看，網友表示「這根本就是身體裡住著貓咪靈魂的狗狗」、「完全理解，我在家上班的時候毛孩也會這樣撒嬌」、「這樣工作其實效率倍增，因為可以吸毛孩」，也有網友打趣地說「爸爸真是腿力堅強，狗狗坐久了腿會痠死」。
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