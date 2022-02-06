Q彈貓貓「後仰跳抓」美技掀熱議 網友狂按讚：金牌不遠了
這麼Q彈的貓貓你看過嗎？一隻有著「金牌級」體操身手的虎斑貓，近日在推特上成為話題焦點。多張想抓住玩具的照片，被大批網友紛紛評為「滿分10分！」，跳躍力十足讓人吃驚。
一名推主@chipie0826分享家中虎斑貓「白米(おこめ)」的精彩照片，當在追逐玩具時，可以看到牠雙腳伸直賣力一跳，優秀的滯空能力並出手想抓住獵物。媲美體操選手級的身手也相當多變，除了雙腿併攏向前跳、開腿跳，更秀出後仰跳抓的美技，一幕幕都讓網友們嘆為觀止。
由於發文時間和日本「新體操王子」內村航平宣布引退時間相近，不少人笑說離後起之秀「白米」拿到金牌的日子不遠了。
除了1歲的虎斑貓白米，推主也飼養了索馬利貓「Shipi(しぴ)」，兩者的共通點都有一段傷心故事。白米原本是在街頭的浪浪，某日下大雨擔心淋濕因此收編。Shipi則是突然被友人棄養，不忍心之下決定出手救援，目前兩貓一人快樂的生活著。
猫ﾁｬﾝと猫ﾁｬﾝの置物🐱🐱 pic.twitter.com/2XIyXqFiG8— しぴこめの記録ᓚᘏᗢ (@chipie0826) January 18, 2022
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