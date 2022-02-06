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台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

Q彈貓貓「後仰跳抓」美技掀熱議 網友狂按讚：金牌不遠了

聯合新聞網 / 綜合報導
虎斑貓白米的跳躍能力，意外成為熱門討論話題。圖擷自@chipie0826
虎斑貓白米的跳躍能力，意外成為熱門討論話題。圖擷自@chipie0826

這麼Q彈的貓貓你看過嗎？一隻有著「金牌級」體操身手的虎斑貓，近日在推特上成為話題焦點。多張想抓住玩具的照片，被大批網友紛紛評為「滿分10分！」，跳躍力十足讓人吃驚。

一名推主@chipie0826分享家中虎斑貓「白米(おこめ)」的精彩照片，當在追逐玩具時，可以看到牠雙腳伸直賣力一跳，優秀的滯空能力並出手想抓住獵物。媲美體操選手級的身手也相當多變，除了雙腿併攏向前跳、開腿跳，更秀出後仰跳抓的美技，一幕幕都讓網友們嘆為觀止。

白米使出後仰跳的美技。圖擷自@chipie0826
白米使出後仰跳的美技。圖擷自@chipie0826

由於發文時間和日本「新體操王子」內村航平宣布引退時間相近，不少人笑說離後起之秀「白米」拿到金牌的日子不遠了。

除了1歲的虎斑貓白米，推主也飼養了索馬利貓「Shipi(しぴ)」，兩者的共通點都有一段傷心故事。白米原本是在街頭的浪浪，某日下大雨擔心淋濕因此收編。Shipi則是突然被友人棄養，不忍心之下決定出手救援，目前兩貓一人快樂的生活著。

日本 棄養 貓咪

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