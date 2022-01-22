「自己都快養不活還養寵物？」月薪2萬多獨居女孩養貓引熱議

養寵物前有做好功課和心理準備嗎？一名網友發現身邊有人是低薪族，卻還是堅持養貓，質疑自己都快養不活為何還養寵物。有人解釋養貓日常開銷確實沒有太貴，唯獨醫藥費相當燒錢，呼籲養之前得三思。

一名網友在PTT發文問道，他認識一個20多歲的女孩，月薪2萬多獨自在外租屋工作，每個月生活費不夠用，還要養一隻貓。但女孩說貓就像她的家人一樣，言下之意無法捨棄，他不懂自己都快養不活了，為什麼還要養貓，到底在想什麼？

網友回應：「貓貓可愛啊，怎可以不養」、「自己吃吐司沒關係，但貓貓一定要營養豐富均衡」、「人活著又不是只靠呼吸和吃飯」、「同意，我自己都快養不活，從不養寵物」、「因為需要『被需要』，不然連活下去的力量都沒有了」、「如果是從小就養的，可以理解為有感情了」。

一名網友指出，養貓其實沒有很貴，他還詳細分析一個月的基本花費，最便宜的貓砂一包20公斤300元左右，一隻貓一個月大約用一半，因此貓砂月費150元。貓飼料也買便宜的抓650~1000元，不買零食，可買便宜的雞胸肉清蒸餵食。這樣一個月下來基本開銷也才1000元上下，把喝手搖的錢省下來就夠養了。

另一名網友補充，養貓確實基礎花費不高，除去一開始的結紮和打疫苗費用，飲食、貓砂、玩具等一個月加起來開銷不到2000元，如果少一點社交花費月薪2萬多是可以養得起。

他點出養貓最主要是貴在看病，尤其品種貓容易生病，一上醫院就是上千上萬跑不掉，很多人當初是因為可愛才養，一旦付不出醫藥費就棄養，而品種貓在外無謀生能力也只能等死，所以養貓前最好先想清楚是否有足夠的經濟能力能讓貓看病。

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