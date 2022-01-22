天使奶貓第一次洗澡！入浴前「崩潰瞪眼絕望慘叫」：快救朕..下水秒變乖

對於很多貓咪來說，洗澡可以說是相當崩潰的一件事情，儘管有些貓咪看起來泰然自若，但也有不少貓是嚇到不行、反應超大的。最近有一部影片在網路上爆紅，一隻小幼貓被主人抱去浴室洗澡，只見牠一開始瘋狂尖叫、眼睛瞪大到不行，結果越洗越舒服，最後整隻貓突然超乖順的待著享受洗澡。

Youtube頻道「ぽてこゆこめ / もふちゃんねる。」經常分享家中飼養的貓咪的可愛影片，日前家裡收編了一隻三花小奶貓，因為打了驅蟲藥三天就被帶來家裡暫住。飼主把貓咪帶去浴室裡面洗澡，結果小貓咪第一次經歷洗澡這件事情感到相當緊張，只見牠眼睛瞪超大、一臉不可置信「我不要洗澡呀」的瘋狂尖叫，還緊緊抱住奴才的手不放。

一放到水裡沒多久，小奶貓突然整隻貓都慢慢鎮定起來。 (圖/取自Youtube)

但好在飼主是經驗老到的貓咪飼養者，他輕柔的安撫小貓一邊等小貓適應水溫，小貓咪也很快的就安靜下來，越來越從容的在水裡走來走去。小貓鎮定下來之後，貓奴才慢慢的把泡泡抹在小貓身上，接著開水龍頭讓溫水輕輕沖洗掉小貓身上的泡沫，最後再拿起毛巾把剛洗好澡的小貓包起來。

最後乖乖的在貓奴的溫柔動作下完成了洗澡任務。 (圖/取自Youtube)

這段影片發布後至今已經吸引超過57萬人觀看，網友們對小貓咪洗澡前後的反差紛紛留言表示「一開始很絕望的狂叫，結果發現洗澡很舒服的前後對比好可愛」、「後來發現洗澡很舒服的樣子超萌」、「這就是循序漸近式的讓貓咪習慣洗澡」。

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