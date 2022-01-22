快訊

不能輕忽！Omicron本土個案多為輕症 指揮中心公布常見4症狀

學測國文文言文比例仍多、離婚判決也入題 熱騰騰答案一次看

天使奶貓第一次洗澡！入浴前「崩潰瞪眼絕望慘叫」：快救朕..下水秒變乖

聯合新聞網 / 綜合報導
小奶貓:快放開我啊臭貓奴你在幹什麼！朕不要洗澡！ (圖/取自Youtube)
小奶貓:快放開我啊臭貓奴你在幹什麼！朕不要洗澡！ (圖/取自Youtube)

對於很多貓咪來說，洗澡可以說是相當崩潰的一件事情，儘管有些貓咪看起來泰然自若，但也有不少貓是嚇到不行、反應超大的。最近有一部影片在網路上爆紅，一隻小幼貓被主人抱去浴室洗澡，只見牠一開始瘋狂尖叫、眼睛瞪大到不行，結果越洗越舒服，最後整隻貓突然超乖順的待著享受洗澡。

Youtube頻道「ぽてこゆこめ / もふちゃんねる。」經常分享家中飼養的貓咪的可愛影片，日前家裡收編了一隻三花小奶貓，因為打了驅蟲藥三天就被帶來家裡暫住。飼主把貓咪帶去浴室裡面洗澡，結果小貓咪第一次經歷洗澡這件事情感到相當緊張，只見牠眼睛瞪超大、一臉不可置信「我不要洗澡呀」的瘋狂尖叫，還緊緊抱住奴才的手不放。

一放到水裡沒多久，小奶貓突然整隻貓都慢慢鎮定起來。 (圖/取自Youtube)
一放到水裡沒多久，小奶貓突然整隻貓都慢慢鎮定起來。 (圖/取自Youtube)

但好在飼主是經驗老到的貓咪飼養者，他輕柔的安撫小貓一邊等小貓適應水溫，小貓咪也很快的就安靜下來，越來越從容的在水裡走來走去。小貓鎮定下來之後，貓奴才慢慢的把泡泡抹在小貓身上，接著開水龍頭讓溫水輕輕沖洗掉小貓身上的泡沫，最後再拿起毛巾把剛洗好澡的小貓包起來。

最後乖乖的在貓奴的溫柔動作下完成了洗澡任務。 (圖/取自Youtube)
最後乖乖的在貓奴的溫柔動作下完成了洗澡任務。 (圖/取自Youtube)

這段影片發布後至今已經吸引超過57萬人觀看，網友們對小貓咪洗澡前後的反差紛紛留言表示「一開始很絕望的狂叫，結果發現洗澡很舒服的前後對比好可愛」、「後來發現洗澡很舒服的樣子超萌」、「這就是循序漸近式的讓貓咪習慣洗澡」。

貓咪 小貓 貓奴

相關新聞

虎斑貓跳車從此失蹤…貓奴3年後滑FB卻大驚：怎麼在騎馬？

美國伊利諾州一名貓奴康迪絲(Ann Kandis)，在3年前意外與牠的貓麵麵(Noodles)失聯。不過就在聖誕節前夕，她滑手機時竟撞見麵麵「正在騎馬」的照片，又驚又喜之下聯絡原PO，順利重逢卻決定把麵麵留在原處。

「自己都快養不活還養寵物？」月薪2萬多獨居女孩養貓引熱議

養寵物前有做好功課和心理準備嗎？一名網友發現身邊有人是低薪族，卻還是堅持養貓，質疑自己都快養不活為何還養寵物。有人解釋養貓日常開銷確實沒有太貴，唯獨醫藥費相當燒錢，呼籲養之前得三思。

天使奶貓第一次洗澡！入浴前「崩潰瞪眼絕望慘叫」：快救朕..下水秒變乖

對於很多貓咪來說，洗澡可以說是相當崩潰的一件事情，儘管有些貓咪看起來泰然自若，但也有不少貓是嚇到不行、反應超大的。最近有一部影片在網路上爆紅，一隻小幼貓被主人抱去浴室洗澡，只見牠一開始瘋狂尖叫、眼睛瞪大到不行，結果越洗越舒服，最後整隻貓突然超乖順的待著享受洗澡。

台南安平漁港南堤白海豚擱淺 近3年來第二例死因受關注

海洋保育署海保救援網昨天下午接獲民眾通報，在台南市安平漁港南堤內約100公尺消波塊處發現鯨豚擱淺，經專家初步判斷為台灣白...

虎斑貓望窗外「空靈側顏」根本神仙下凡 發現媽偷拍秒變臭臉：看什麼看？

不少貓奴都覺得自家貓咪各種角度拍起來都漂亮，不過有幾張照片總是特別能吸引人目光。日前有一名網友曬出自己家貓咪的側臉照，因為實在太過帥氣，引來不少網友跟著狂曬家裡主子的臉蛋，根本是一場吸貓美顏的盛宴。

Respect！肥虎斑突躺下「不間斷」仰臥起坐 這動作萌翻網友

冬天不知不覺狂吃「腫麼辦」？沒想到就連貓貓也懂得上健身房甩肉。IG上最近流傳一段影片，一隻虎斑貓突然現身在健身房內，冷不防開始做起仰臥起坐。不到24小時已吸引超過10萬個讚，紛紛對這隻貓咪獻上大大的「Respect！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。