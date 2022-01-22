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虎斑貓跳車從此失蹤…貓奴3年後滑FB卻大驚：怎麼在騎馬？

聯合新聞網 / 綜合報導
「麵麵」坐在馬上的照片，讓飼主又驚又喜。圖擷自Quad-City Times
「麵麵」坐在馬上的照片，讓飼主又驚又喜。圖擷自Quad-City Times

美國伊利諾州一名貓奴康迪絲(Ann Kandis)，在3年前意外與牠的貓麵麵(Noodles)失聯。不過就在聖誕節前夕，她滑手機時竟撞見麵麵「正在騎馬」的照片，又驚又喜之下聯絡原PO，順利重逢卻決定把麵麵留在原處。

綜合外媒報導，麵麵2018年11月間，趁著康迪絲父親正忙著農場工作時跳進車廂，不過當時並沒有被察覺因此直接被載出門。然而康迪絲的父親途中察覺到後車廂似乎有異音，停車打開查看卻讓麵麵驚慌失措逃跑，自此消失3年多。

「我已經做了一切可以做的，但已經3年都沒有牠的消息…」3年多來康迪絲一家人用盡各種方法，到各大網站張貼「尋貓啟事」，沿著整條公路地毯式搜索，始終沒有斬獲。

康迪絲與牠的貓順利重逢。 圖擷自Quad-City Times
康迪絲與牠的貓順利重逢。 圖擷自Quad-City Times

然而在平安夜，幾乎快要放棄尋找麵麵的念頭時，手機螢幕跳出一篇3年前的貼文，寫道「有人知道這隻貓嗎？」並附上一張貓咪騎在馬背上的照片。康迪絲立刻認出這隻貓就是麵麵，隨即聯絡原PO並驅車前往相會。

康迪絲最後一圓多年多來的心願，順利找到麵麵。而麵麵似乎也記得她，主動跑到面前打招呼。不過此時的康迪絲卻決定讓麵麵留在原處，「牠被一群好人照顧的很好」，不願再破壞麵麵這些年的安穩生活。康迪絲更笑著說，「在這裡還有新的馬可以騎，對牠來說才是最棒的」。

車廂 貓奴 貓咪

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