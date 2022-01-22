虎斑貓望窗外「空靈側顏」根本神仙下凡 發現媽偷拍秒變臭臉：看什麼看？

不少貓奴都覺得自家貓咪各種角度拍起來都漂亮，不過有幾張照片總是特別能吸引人目光。日前有一名網友曬出自己家貓咪的側臉照，因為實在太過帥氣，引來不少網友跟著狂曬家裡主子的臉蛋，根本是一場吸貓美顏的盛宴。

網友「搗灰的娘親」日前在Dcard貼文，曬出自家可愛的米克斯貓咪「搗灰」的英俊側臉。搗灰媽媽表示，搗灰是一隻在2021年老公生日那天出現的浪貓，是在巷口遇到的而且很貪吃，餵了3天就立刻取名字收編。搗灰媽媽說，目前養搗灰已經養了半年多，原本最不喜歡動物的奶奶也被牠可愛的模樣收服，「甚至還有很多人為了看牠跑來我家」。

可愛的搗灰側臉相當漂亮，另一隻賓士貓是搗灰的哥哥。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿任意轉載)

不過這也不是搗灰媽媽第一次養貓咪了，在收編搗灰之前家中就已經有養兩隻米克斯貓，搗灰加入後就形成了三貓家族。日前搗灰媽媽PO出搗灰的側臉三連拍，只見原本空靈望著外面的帥氣搗灰，發現媽媽在旁邊一直拍牠，臉轉過來瞬間變的超級不屑，反差的模樣相當逗趣。

搗灰:鏟屎官你看什麼看！ (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿任意轉載)

貼文PO出後吸引不少家裡也有養貓的貓奴網友們留言，紛紛貼出自家的主子側臉照，儼然就是一場超大型貓咪側臉聚集盛會。有網友表示「我也很喜歡拍側臉，超級可愛」、「貓咪看窗外的樣子特別美」，也有人稱讚搗灰的外型相當好看，「你家的貓怎麼那麼古錐又帥氣」。

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