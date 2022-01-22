Respect！肥虎斑突躺下「不間斷」仰臥起坐 這動作萌翻網友

冬天不知不覺狂吃「腫麼辦」？沒想到就連貓貓也懂得上健身房甩肉。IG上最近流傳一段影片，一隻虎斑貓突然現身在健身房內，冷不防開始做起仰臥起坐。不到24小時已吸引超過10萬個讚，紛紛對這隻貓咪獻上大大的「Respect！」

貓咪哽圖IG「meowed」一段影片近日爆紅，畫面中身材豐腴的虎斑貓突然躺在健身器材旁，下秒竟立刻做起仰臥起坐。「一、二、三、四…」只見牠把腳靠在穩固的地方，連續不間斷做到了19下之多，但在第20下似乎已無力繼續，果斷華麗翻滾起身。

對於鮮少運動的人類來說，有時連10下仰臥起坐都難如登天，反觀這隻虎斑貓卻連做19下，讓不少網友只能目瞪口呆。

「首先…先給我一個充滿貓的健身房」，除了這次的主角，網友的目光也發現一旁還有橘貓經過，紛紛敲碗要一間如此療癒的健身房，也有人被牠最後似乎筋疲力盡的起身動作萌翻。

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