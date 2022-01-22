17歲紅貴賓洗一半突休克！老貓老狗送洗澡回不來的悲劇該怪誰？

「寶貝送去美容洗澡，吹風時，突然休克！」主人敲我的第一句話，已經讓我感受到對方椎心刺骨的痛。一般人最擔心的，莫過於就是這樣送去洗澡回不來，但對寵物美容師來說，這也絕對是一場最不願發生的惡夢。

「祂，已經17歲了，所以我也不怪對方。」其實，撇開那些新聞上偶而見到的惡質美容師之外，年紀大的貓跟狗送去美容洗澡，風險真的比較高。一位16年經驗的寵物美容師跟我分享，只要遇到年紀大的貓狗送來洗澡美容，她一定跟主人溝通挑重點做就好，且火速做完就會趕快通知主人儘快帶回，因為讓毛孩在會緊張窘迫的環境多待一刻，對牠的身心健康都充滿威脅。

我也看過另一位美容師直接在粉專寫明，若有老貓老狗要洗澡美容，請到獸醫院附設的美容中心做，這樣萬一有狀況，還能即時把握黃金搶救時期。

我家貓兒子16歲那年，我貪近幫牠換了一家新開幕的美容中心，當時牠緊張的喵喵叫，我一直陪在旁邊安撫，過程中沒有看到美容師任何不妥，除了牠一直哭之外，所以我也就不以為意。沒想到回家後貓兒子開始不舒服，緊急送醫住院，檢查有肺積水等多項問題，大約一兩個禮拜後就走了。

寵物美容發生不幸，如果主人願意解剖，多半會發現有肺積水，如果洗澡當時主人沒有在現場，順理成章就會懷疑遭美容師虐待導致溺水，但那天我人一直在旁邊，要去怪美容師有點牽強，且當時我也沒有把住院跟洗澡聯想在一起。但事後回想，一個洗澡的決定，竟會促使牠最後走向死亡，如果當時我有點老貓老狗對環境窘迫的敏感度，也許貓兒子可以陪我更久。

狗狗洗澡示意圖，非關本新聞。本報資料照

遲鈍的我直到做了這隻老狗的離世溝通，我才發現我跟這位主人一樣，疏忽了寶貝的年紀已大，不適合到新環境去承受會讓牠緊張的沖水吹毛。這一個決定，絕對是關鍵，想到這裡心裡一陣酸，千金難買早知道。

聽主人說，這隻紅貴賓休克時，美容中心緊急送醫搶救，雖一度救回，但很快又再度休克，過程中獸醫一直詢問主人，是否狗狗有心臟方面問題，因為根據經驗，老貓老狗若有心臟病，在沖水、吹毛的過程中，情緒持續緊繃，心臟瓣膜很有機會因心跳加速而快速拉扯導致斷裂，就是致命率極高的所謂「二尖瓣鍵索斷裂」，而當二尖瓣血液逆流時，就可能會造成肺積水。

但主人說她真的不清楚，這陣子忙壞了，寶貝出事前，她還忙到兩天不在家，所以非常愧疚。溝通時狗狗說：「媽咪妳總是好忙，我一輩子好像都在等妳…….但，我已經習慣了！只是，現在我走了，你怎麼辦？」

原來從小怕黑的主人從來不敢關燈睡覺，但自從25歲養了寶貝後，竟然安然關燈好眠了17年，現在寶貝走了，她再度必須開燈才能睡覺。難怪，已經到動物王國一個多月的寶貝，會脫口說出：「我走了，你怎麼辦？」這樣的貼心話。我問主人：「需要再養一隻來關燈睡覺嗎？」主人說不養了，沒有時間陪牠，就不應該養寵物，不能為了自私目的，再讓另一隻寶貝覺得孤單寂寞冷。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。