嘉義工廠旁驚見數隻「阿凡達貓」貓奴怒了 調查曝光真相反轉

「阿凡達貓」竟出現在台灣？有熱心網友在貓咪社團通報，路過嘉義縣六腳鄉一間工廠時，意外發現約四、五隻不等的貓咪「被染成藍色」，急忙向相關單位求援。當地家畜疾病防治所獲報後前往查看，發現真相其實是浪浪在工廠蹓躂時不小心沾染到顏料，並非網友擔心的虐貓事件。

臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」昨日瘋傳一組照片，嘉義縣一處塑膠工廠周遭出現數隻「異色」貓咪，由圖可知並非常見的橘白、三花等色，而是帶有相當不自然的藍綠色。網友見狀後拍照上傳，「不確定是否人為，只能幫貓咪求援」，不少貓奴也懷疑又是虐貓事件，紛紛為無辜的浪浪請命。

民眾發現明顯帶有不自然顏色的「阿凡達貓」。圖擷自 貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club

據自由時報報導，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如獲報後，急忙趕往現場了解狀況，發現其實是流浪貓們在染料堆裡玩耍，意外將自己染成「阿凡達貓」，而非網友口中的虐貓事件。

確定不是惡意人為後，不少網友鬆了一口氣。此外廠方也提出染料SGS檢驗報告，表示貓咪所沾染的染料「無害可水洗」，並示範沖水後隨即恢復原狀。不過對此仍有網友擔心，人類懂得洗手不會吃下肚，但貓咪是用舌頭清潔身體，兩者恐怕不適合類比。

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